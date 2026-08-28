‘Infinity Vision’ llega a cines de Venezuela: ¿De qué trata?

El mapa de la exhibición cinematográfica en Venezuela suma un nuevo hito técnico con la incorporación de 15 salas certificadas bajo el sello Infinity Vision a nivel nacional. Un despliegue que abarca los circuitos de cine ofreciendo a los espectadores venezolanos la oportunidad de acceder a parámetros de proyección de estándar internacional.

Distribuidas de manera estratégica, las salas habilitadas en el país están ubicadas en centros comerciales de Caracas, Valencia, Maracay, Maracaibo y Margarita.

¿Qué es exactamente Infinity Vision?

Infinity Vision no es un nuevo formato físico de grabación (como IMAX 70mm o ScreenX), ni una elección arbitraria de las cadenas de cine o creadores de contenido. Se trata de un programa global de certificación técnica impulsado por The Walt Disney Company. Su objetivo es garantizar al público que la sala de exhibición cumple con requisitos rigurosos para que la película se proyecte con la máxima calidad técnica que los realizadores concibieron en posproducción.

Para obtener el distintivo Infinity Vision, el auditorio debe auditar e implementar al menos tres pilares técnicos indispensables:

Escala de Pantalla: Un ancho mínimo de 45 pies (aproximadamente 14 metros) para garantizar la amplitud del campo visual en salas de gran formato (PLFs).

Sistema de Sonido Multicanal de Alta Fidelidad: Equipamiento de audio envolvente, soportado obligatoriamente en configuraciones Dolby Surround 7.1 o sistemas inmersivos como Dolby Atmos.

Calibración de Brillo y Contraste: Estándares de luminancia certificados que alcanzan al menos 14 foot-lamberts en proyecciones 2D (frecuentemente impulsados por proyectores láser de última generación) y 6 foot-lamberts para formatos 3D.

Los beneficios para el espectador

El sello Infinity Vision funciona como un indicador claro de calidad. Para el cinéfilo, entrar a una de estas salas garantiza:

Fidelidad cromática y definición: La tecnología de proyección certificada reduce la pérdida de nitidez y entrega negros más profundos y mayor brillo en escenas complejas o de gran escala de efectos visuales.

Inmersión acústica: Garantiza un mapeo sonoro preciso en el que los efectos de sonido y la banda sonora no saturan la sala ni opacan los diálogos.

Estandarización de la experiencia: Elimina la brecha técnica que solía existir entre distintas salas comerciales, permitiendo al espectador saber exactamente qué nivel de calidad está pagando al comprar su entrada.

El debut del formato: Avengers: Endgame (Encore)

El debut oficial de este sello en cartelera viene acompañado del reestreno especial de Avengers: Endgame (Encore), la megaproducción de Marvel Studios que regresa a las salas con metraje adicional e inédito (bonus content).

Este relanzamiento funciona como la antesala técnica hacia los grandes eventos cinematográficos que adoptarán el sello en el calendario de estrenos globales, permitiendo al público venezolano experimentar la épica del Universo Cinematográfico de Marvel con el estándar de luz, pantalla y sonido para el cual fue remasterizada.

Con la habilitación de estas 15 salas, la industria del cine en Venezuela da un paso firme en la actualización de sus espacios, alineándose con las tendencias de exhibición que buscan devolver a la sala de cine su valor diferencial frente al consumo de contenido en casa.