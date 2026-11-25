Hoy quiero conversar sobre uno de los mensajes que, eventualmente, me llegan por redes sociales o cualquier chat: “Hola doc: me duele la rodilla, la espalda o el hombro”. ¿Me puedes mandar el antiinflamatorio de la otra vez?

A veces, esos mensajes vienen de familiares o de un conocido y una de las razones de esta práctica, puede ser que no quieren hacer la cola en el ambulatorio y tampoco pagar por una consulta online o presencial.

Es una realidad que las redes sociales y las plataformas digitales, han hecho más accesible y rápida la comunicación, pero también han “banalizado” el trabajo médico. A muchas personas les parece que elaborar un récipe es solo escribir el nombre de un medicamento y listo.

Lamentablemente con esa “mala costumbre”, minimizan la consulta (presencial u online) bien hecha y algunos pretenden saltársela por amistad o por su comodidad desde su casa u oficina.

Desde el punto de vista traumatológico, un dolor de rodilla puede ser una tendinitis, una lesión de menisco, un esguince o una fractura. Un dolor de espalda, por ejemplo, puede tener múltiples orígenes. Si no conversamos con el paciente y desconocemos cómo se mueve su cuerpo, el plan de tratamiento es incompleto.

Por lo tanto, la práctica de esta “mala costumbre”, no es recomendable. Todos deben aprender que la consulta no es un simple trámite: es el acto médico donde obtenemos información, examinamos, tomamos decisiones y elaboramos un plan de tratamiento. Deben comprender que los medicamentos no son inocuos y el problema puede complicarse.

A nivel mundial, la automedicación sigue siendo muy frecuente y la Organización Mundial de la Salud (OMS), la vincula con muchas muertes evitables cada año, especialmente por resistencia a los antibióticos.

En Latinoamérica, las tasas de automedicación son de las más altas del mundo. En Venezuela, existen estudios que han encontrado prevalencias superiores al 90 % en grupos evaluados, con amplio uso de antiinflamatorios y analgésicos, motivados por la urgencia de “aliviar el dolor”, recomendación de familiares o amigos y otros relacionados con limitaciones al acceso a consultas.

A los pacientes les aconsejo: su salud es más importante que el mensaje de texto. Si le duele el cuello, el hombro o las rodillas, asista a la consulta de su Traumatólogo de confianza. Si no puede asistir de manera presencial, la telemedicina es una excelente herramienta y puede ser muy útil, ya que no es lo mismo que un chat informal, donde por lo general escriben solicitando: “el mismo medicamento de la otra vez”.

A mis colegas les sugiero: eviten la presión social y la práctica de: “solo mándeme el récipe”. Dentro de los deberes que tenemos los médicos, es educar a la población y forma parte del acto médico. La amistad no justifica un plan de tratamiento incompleto.

No busquen atajos virtuales y valoren la consulta. Ese es el espacio donde se construye el diagnóstico con responsabilidad y se elabora un plan de tratamiento personalizado. Su cuerpo y su bienestar se lo agradecerán.

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