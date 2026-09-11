Hechizo de Amor 2: ¿Destrozada por la crítica o incomprendida? 

La crítica especializada no tardó en calificar a Hechizo de Amor 2 (Practical Magic 2) como un intento innecesario de apelar a la nostalgia noventera.

Pero, ¿desde cuándo el cine que reconforta el alma se mide con los mismos parámetros de la prensa fría? Quienes entramos a la sala buscando una experiencia concreta sabemos exactamente qué fuimos a buscar, y la película lo entrega sin reservarse nada.

Para la comunidad de fans que convirtió a la original en un título de culto, la gran pregunta era si esta secuela lograría capturar la misma energía sin sentirse artificial.

La respuesta es un rotundo sí. La producción no escatimó en metraje: se lo tomó con calma para expandir la trama, explorar el legado generacional de la familia Owens y darle a Sandra Bullock, Nicole Kidman y al resto del reparto el espacio necesario para madurar sus personajes sin prisa.

Lejos de ser una historia apresurada, se siente como una visita guiada a un hogar conocido donde la magia sigue estando en los detalles cotidianos.

Hechizo de amor 2 funciona exactamente como lo que es: la ‘comfort movie’ definitiva. Te abraza desde el primer minuto con una calidez emocional que transmite una inmensa paz, amor y tranquilidad.

La dirección abraza la ternura de la dinámica familiar, convirtiendo cada encuentro, cada poción y cada conversación en una caricia para el espectador. Y si eres una persona de sensibilidad a flor de piel (como quien escribe estas líneas) prepárate, porque las emociones están a la orden del día y vas a llorar muchísimo de la manera más liberadora posible.

Ignora el porcentaje en la pantalla de la crítica. Si lo que buscas es reencontrarte con la esencia de las hermanas Owens y dejarte llevar por una historia hecha con afecto hacia sus seguidores, esta secuela está 100% recomendada.