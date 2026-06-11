Hablando Claro… ¿Cómo jugamos a entendernos?

Hoy el planeta se paraliza. Rueda el balón, se encienden las pantallas y, de repente, todos nos volvemos directores técnicos. El fútbol tiene un poder único: logra que millones de personas, sin conocerse, hablen exactamente el mismo idioma durante 90 minutos.

Pero, ¿qué pasa cuando se apaga el televisor? Ahí empieza el verdadero partido, el que jugamos tú y yo todos los días.

En la vida diaria, igual que en la cancha, nos comunicamos todo el tiempo. Un silencio incómodo con la persona que te gusta puede ser una tarjeta roja; no saber venderte en una entrevista de trabajo es regalar un penalti; y una mala respuesta a tu jefe es un autogol.

La verdad es que nadie nos enseña a «jugar» bien con las palabras. Nos lanzan al campo de las relaciones humanas sin manual de estrategia, esperando que anotemos un gol.

Por eso nace este espacio semanal. No vengo a darte discursos teóricos ni palabras técnicas que nadie usa en la calle. Vengo a compartir contigo una caja de herramientas prácticas.

Y en este instante, cuando te preguntas… ¿Quién se cree este con autoridad para decirme qué hacer? Te lo resumo… Efrain Cruz, Productor de Radio y Tv desde hace 27 años, Relacionista público y estratega en comunicaciones de varias marcas y profesionales en el país, Locutor, tengo mi espacio que puedes escuchar cada semana en podcast “Fuera de lugar Venezuela”, además profesor de oratoria y miedo escénico… pero lo más importante: UN VENEZOLANO QUE APRENDE A ESCUCHAR.

Porque el problema radica en que nuestro “Ego” muchas veces no nos permite escuchar, y es por ello que en varias ocasiones tenemos una mala relación con los demás y con nosotros mismos… Peleamos a diario con esa voz interna.

Cada jueves nos vamos a sentar a hablar claro. Te voy a dar los “tips” que necesitas para salir a ganar en tus conversaciones: desde cómo convencer a un reclutador de que eres el fichaje estrella que su empresa necesita, hasta el arte sutil de romper el hielo para levantarte a la persona que te trasnocha.

La comunicación efectiva no es un don con el que se nace; es un entrenamiento. Y hoy empieza nuestra primera temporada.

Así que te pregunto para calentar motores: en tu día a día, ¿cuál es esa situación en la que sientes que te falta estrategia para comunicarte? Déjalo en los comentarios de mis redes sociales @elefracruz y armamos la jugada para la próxima semana.

¡Bienvenidos!

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