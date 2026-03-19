¿Fiebre amarilla o exceso de alcohol?

Un gran saludo en este jueves, día de San José, felicitando a nuestro equipo ganador, y vaya mi abrazo a toda Venezuela, que sigue celebrando. Gracias por sus comentarios sobre la historia de Jesús, la verdad que el exceso de alcohol es algo muy común en las familias y no se atiende a tiempo.

Entre el hijo de la enfermera y otro vecino, cargaron a Jesús “el limpia botas”, hasta la vereda principal del barrio, iba casi desmayado y prendido en fiebre. Le pidieron el favor a un office boy que regresaba del trabajo y trasladaron al enfermo hasta el hospital. Fue necesario que uno de ellos se sentara en la parte trasera de la moto para asegurar el debilitado cuerpo.

Unos estudiantes de medicina, fueron los primeros en atenderlo. Encontraron al paciente deshidratado, con el pulso muy acelerado y una coloración amarillenta en piel y escleróticas que catalogaron como ictericia.

También les llamó la atención un abdomen prominente, “como de mujer embarazada”, donde se podían observar, en la superficie de la piel, vasos sanguíneos conocidos con el particular nombre de arañas vasculares. Era evidente cierto grado de desnutrición y confusión, decía llamarse Jesús y no saber porque se encontraba allí, ni desde cuándo estaba enfermo.

El Dr. Mijares, residente de Medicina Interna, ordenó realizar un perfil de laboratorio general, incluyendo pruebas de funcionamiento del hígado, gases arteriales y un eco del abdomen y pelvis.

Habían pasado unas horas en observación, cuando llegó la Dra. Zerpa, una brillante especialista en Medicina Interna, conocida por tener el mejor ojo clínico del hospital. Al verla llegar con su impecable bata blanca y porte de autoridad, todos paralizaron sus actividades esperando órdenes.

La Dra. Zerpa era muy analítica y exigente con sus estudiantes y residentes en formación. Esa tarde entre sus responsabilidades estaba el área de emergencia. Se congregaron alrededor de la jefa y comenzaron de inmediato la revista médica, visitando en primer lugar la cama donde permanecía el humilde limpiabotas.

Le tocó al bachiller Bustamante presentar el caso: – Se trata de un paciente masculino de 34 años de edad natural de Caracas y procedente del sector de la carretera vieja de La Guaira, quien es traído por sus familiares presentando desde hace cuatro días hipertermia precedida de escalofríos, no cuantificada, malestar general, cefalea, dolores musculares y articulares. Además, vómitos precedidos de náuseas y deshidratación.

El paciente tiene hábitos alcohólicos acentuados de larga data y es fumador de más de veinte cigarrillos al día con una alimentación precaria. Refieren sus familiares que recientemente se quedó dormido en una acera perdiendo todas sus pertenencias por lo que se vio obligado a una larga caminata para llegar a su hogar, cortando camino por un tupido matorral donde sufrió múltiples picaduras de mosquitos.

Luego reporto con detalles los hallazgos del examen físico. Entonces la Dra. agradeció la presentación y preguntó al residente – ¿Qué impresión diagnóstica tiene usted en este caso, doctor Mijares?

El Dr. Mijares, un poco nervioso ante la mirada inquisidora de la Dra. Zerpa contestó: – Yo no hablaría de un solo diagnóstico sino de varios: Desnutrición, alcoholismo, Síndrome febril, síndrome ictérico, hipertensión portal.

La Dra. Zerpa, siempre actualizada en las noticias preguntó: ¿Ustedes conocen otros casos hospitalizados en el servicio y procedentes de la carretera vieja de La Guaira? ¿Han visto las noticias de la alerta epidemiológica en varias regiones del país? Nadie le respondía, por lo que la Dra. Zerpa le dijo con severidad: recuerden: “un médico que solo sabe de medicina, ni de medicina sabe”. Deben leer las noticias a diario. “Estamos en alerta por una enfermedad vírica aguda y hemorrágica, transmitida por mosquitos infectados (Aedes y Haemagogus), endémica en zonas tropicales de África y América Latina”.

En nuestro servicio hay varios pacientes de la misma procedencia de este joven, hospitalizados con el diagnóstico de: …se toma una pausa de suspenso para continuar lentamente y remarcando cada sílaba, dijo: “Fie-bre… A-ma-ri-lla “

En la próxima entrega la Dra. Zerpa les dará detalles de esta patología y conocerán los resultados en las pruebas realizadas a Jesús Terán “el humilde limpia botas” y su evolución clínica.

Te leo en los comentarios sobre ¿Crees que en realidad es Fiebre o algo que tiene que ver con el alcohol? Te espero en @drsotorosa.