El video que te presenta en inglés aunque tú hables en español

Un gran saludo, feliz inicio lunes para todos los lectores de Caraota Digital y esta columna, que busca cada semana regalar información en el área tecnológica, porque avanza tan rápido como nuestra vida. Estas herramientas permiten ahorrar tiempo y dinero. Y al final de esta lectura, como siempre tú reto para esta semana.

Un programador latino quiere cerrar un cliente en Texas. Tiene el talento, portafolio y precio correcto. Lo único que lo frena es un video: el cliente pidió una presentación corta explicando cómo trabaja. Lo intenta tres veces en inglés, no le gusta su acento, se traba, frustra, y termina mandando un correo de texto que nadie lee con atención. Perdió el proyecto no por capacidad, sino por una barrera de tres minutos frente una cámara.

La Semana 14 de esta columna cerró con una promesa: ver cómo el video con inteligencia artificial está cambiando la forma en que los freelancers presentan sus servicios.

Esta semana la cumplimos. Y el cambio es doble. El video dejó de ser el formato más caro de producir —cámara, luz, edición, repeticiones— para volverse más rápido. Pero para el profesional latinoamericano que vende afuera hay un segundo cambio que importa más: ya no necesitas aparecer en cámara para tener presencia en video, y no necesitas dominar inglés, francés o portugues para sonar nativo frente a un cliente extranjero.

La herramienta de esta semana es HeyGen, hoy la referencia del mercado en video con IA. Hay dos cosas que cambian el juego. La primera: genera vídeos con un avatar de inteligencia artificial —un presentador que puede ser uno de su biblioteca o un “gemelo digital” creado a partir de tu foto o un video tuyo— que lee un guion con voz natural, sin que tengas que grabar ni editar nada. La segunda, y aquí está el diferenciador para nuestra audiencia: traduce cualquier video a más de 175 idiomas y dialectos, clonando tu voz y sincronizando el movimiento de tus labios al nuevo idioma. Grabas una vez en español; entregas en inglés, en portugués o en el idioma que hable ese cliente, con tu cara y voz intactas.

Lo mejor es que se puede probar sin pagar. HeyGen tiene plan gratuito en heygen.com: tres videos al mes de hasta tres minutos, con acceso de prueba a sus funciones Premium —incluida la traducción con lip-sync— sin tarjeta de crédito. Para quien lo adopta en serio, el plan Creator cuesta 29 dólares al mes, o 24 si pagas anual, con videos de hasta 30 minutos, voz clonada y exportación en alta definición.

Tres situaciones concretas donde esto cambia tu semana

La propuesta que se ve, no que se lee. En la Semana 6 aprendimos a automatizar el seguimiento con Lemlist; en la 14 aprendiste a reemplazar reuniones con un Loom. HeyGen sube un escalón más: adjuntas a tu propuesta un video de dos minutos donde un avatar —o tu propio gemelo digital— recorre los puntos clave con tu voz, sin que hayas tenido que sentarte a grabar. El cliente entiende la lógica antes de agendar nada, y tú produjiste ese video mientras hacías otra cosa. El onboarding bilingüe grabado una sola vez. Grabar tu video de bienvenida —cómo trabajas, qué necesitas del cliente, cómo se comunican— con un clic lo tienes en español para tus clientes en la región y en inglés, con tu voz, para los de Estados Unidos. Un solo esfuerzo, dos mercados, cero reuniones repetidas de kickoff. Cerrar al cliente anglosajón sin barrera de idioma. Este es el caso que más mueve la aguja para cualquiera. El diseñador en Bogotá, el consultor en Lima, el programador en Medellín: todos compiten por contratos en mercados que pagan en dólares y operan en inglés.

Con HeyGen grabas tu pitch en el idioma en el que piensas y lo entregas en el idioma en el que cobra tu cliente, sonando natural, sin acento forzado y sin pagar a un actor de voz. La barrera del idioma, que durante décadas dejó talento latinoamericano fuera de mercados premium, se vuelve un detalle de configuración.

Las limitaciones que vale la pena mencionar

HeyGen funciona con un sistema de créditos: las funciones Premium —los avatares de mayor calidad y la traducción con lip-sync— consumen créditos que se agotan más rápido de lo que sugiere la lista de funciones. En los planes de entrada, eso equivale a unos diez minutos de video Premium al mes; suficiente para presentaciones y propuestas, insuficiente para producción de alto volumen. La calidad de la traducción también depende del material de origen: un video de frente, con buen audio y un solo orador, da resultados muy superiores a una grabación improvisada. Y como casi todo lo que hemos visto en esta serie, procesa en la

nube: necesitas conexión estable para subir y renderizar, algo a planificar si trabajas desde zonas de conectividad limitada.

Dos advertencias más. La primera, ética: clona solo tu voz y tu propia imagen. Latecnología que te permite presentarte en inglés es la misma que permite suplantar a otros, y tu credibilidad no admite atajos en ese terreno. La segunda, de fondo: el avatar es un amplificador, no un sustituto. Si el mensaje es flojo, un presentador digital impecable solo entrega más rápido un mensaje flojo.

Para necesidades muy corporativas de capacitación a gran escala existe Synthesia, más robusta pero también más cara; para quien solo quiere subtítulos y voz traducida sin avatar, hay opciones más ligeras. Pero para el profesional que vende servicios y necesita presencia en vídeo sin estudio ni equipo, HeyGen es hoy el punto de entrada más completo.

Aquí te dejo a continuación el reto de la semana, luego de hacerlo, te espero con tus comentarios en mis redes sociales @fjochoa.

Tu reto de esta semana (10 minutos)

Entra a heygen.com y crea una cuenta gratuita. Graba o sube un video de un minuto presentándote en español: quién eres, qué resuelves y para quién. Usa la función de traducción para convertirlo a inglés con lip-sync y escucha el resultado con tu propia voz.

Si te convence, súbelo a tu perfil de LinkedIn o mándaselo a un prospecto de habla inglesa. En diez minutos tienes una carta de presentación que cruza idiomas. Cuéntame en los comentarios: ¿a cuántos clientes potenciales dejaste ir por no tener un video o por la barrera del idioma?

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