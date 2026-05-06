El Síndrome de Burnout: El trabajador que aguanta callado

¡Hola, feliz miércoles para todos! Estamos iniciando un nuevo mes y es un placer poder brindarles información, a través de: IMPULSO SALUDABLE. Si aún no han podido leer las columnas anteriores, los invito a que visiten mis redes sociales y las de Caraota Digital. Ahora, pasemos al tema que les traigo el día de hoy…

La semana pasada tuvimos dos fechas emblemáticas: el 28 de abril, se conmemoró el Día Mundial de la Seguridad y Salud en el Trabajo y este año 2026, el enfoque estuvo dirigido hacia un aspecto que ya no puede seguir siendo secundario: la salud mental.

Solo días después, el Primero de Mayo, se conmemoró el Día Internacional del Trabajador. Por lo tanto, en este contexto, es importante que hablemos sobre El Síndrome de Agotamiento Profesional (Burnout), el cual no está clasificado como una afección médica y lo definen como “el resultado del estrés crónico en el lugar de trabajo, que no se ha gestionado con éxito”.

El “Burnout” conlleva a un estado de agotamiento emocional, despersonalización y baja realización personal. Los trabajadores pueden presentar irritabilidad, insomnio y esa sensación de vacío o dolorosa certeza de que, nada de lo que hagas alcanza. En el ambiente laboral, la sobrecarga, la inestabilidad emocional y la presión constante, se convierten en una condición silenciosa de “supervivencia”.

Este agotamiento profesional, no solo afecta la mente del trabajador. Su impacto se manifiesta y llega también al cuerpo, específicamente al sistema musculoesquelético. Este estrés sostenido va a generar tensión muscular crónica, dolores cervicales y lumbares, dolores de cabeza, entre otros síntomas. Cuando la mente ya no puede más, el cuerpo comienza a adoptar posturas defensivas, frente a las exigencias diarias, y nuestros músculos permanecen en alerta permanente.

Lo que puede comenzar como “un dolorcito de espalda”, puede evolucionar hacia problemas musculoesqueléticos más serios: tendinopatías, dolores miofasciales crónicos, síndrome del túnel del carpo, entre otros. Como Traumatólogo y profesional certificado en seguridad y salud laboral, veo con mucha frecuencia estos casos en el consultorio: pacientes que llegan con dolores musculoesqueléticos sin un origen traumático directo, pero si logro identificar una historia de estrés laboral intenso y agotamiento laboral que lleva varios años instaurándose.

El cuerpo, ante cambios hormonales y descanso insuficiente, termina inflamando los tejidos, reduce la capacidad de recuperación y convierte dicha inestabilidad emocional, en dolor físico real. No es “debilidad”; es una patología integral que exige atención profesional multidisciplinaria y se debe evitar normalizar o banalizarla.

Ese trabajador que “aguanta callado”, no solo pierde motivación y felicidad: También salud, productividad y calidad de vida. Este año, estas dos fechas nos dejan una reflexión clara: cuidar al trabajador implica proteger tanto su mente como sus huesos, músculos y articulaciones. Descansar no es ser flojo, pedir ayuda profesional no es un fracaso, aprender a poner límites no es falta de compromiso, es inteligencia emocional y dignidad.

Revisa y contesta este pequeño cuestionario:

¿Te levantas cansado, aunque hayas dormido?

¿Sientes dolor constante en el cuello, hombros o espalda?

¿Has perdido la ilusión por lo que te motivaba?

Si la mayoría de las respuestas son afirmativas, no las ignores. Tu cuerpo y mente te están pidiendo ayuda. Cuidar al trabajador no se reduce a regalos una vez al año, se trata de crear condiciones para que pueda rendir sin “quemarse” y destruirse.

En definitiva, un trabajador, con mente y cuerpo en equilibrio, no solo sobrevive: progresa. Y una sociedad de trabajadores sanos, que se desarrollan de manera armónica, avanza realmente.

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