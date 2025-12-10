El regalo de la calma: Estrategias para proteger la salud mental femenina en la época decembrina

Por la Dra. Carmen Mantellini

Gracias por sus mensajes y preguntas en mis redes por el tema de la semana pasada, pero viendo que aún hay puntos importantes, esta semana quiero conversar sobre la importancia de bajar el estrés para nuestra salud integral.

Para muchas, las vacaciones de Navidad suponen un espacio de calma y reencuentro. Sin embargo, la logística de la temporada —el tránsito por puertos, aeropuertos, y el estrés de las reuniones familiares— puede ser un detonante de ansiedad. Por ello, la salud mental es tan importante como el resto de las cosas que planificamos.

El equilibrio mental es un pilar fundamental para el bienestar femenino, recordando que las hormonas juegan un papel fundamental y es importante incorporar técnicas de relajación en la rutina diaria, incluso en medio del caos. Prácticas como mindfulness, meditación, yoga, respiración consciente, pueden ayudarte a mantener la calma. Estas herramientas son accesibles y pueden aplicarse en cualquier momento, desde una sala de espera hasta la preparación de una cena. Aprendiendo a realizarlas e incorporándolas a tu día a día, pueden ayudarte a evitar que los factores externos saboteen el descanso.

Por lo general las vacaciones suponen un espacio de calma, pero también es cierto que el viaje, compras o hasta la tristeza que puede producirnos el estar lejos de seres queridos o el recuerdo de un familiar que haya fallecido pueden afectar ese espacio. Si no las conoces, te invito a explorarlas y a informarte, ya que técnicas como la respiración consciente, están siempre disponibles y ayudan a recuperar la tranquilidad.

Otro factor crucial para la salud es el descanso y con ello me refiero al sueño. Con los viajes, el cambio de hora quizás y las reuniones, solemos ir a la cama a horas distintas. Pero el que puedas dormir al menos 7 horas cada día, idealmente yendo a la cama siempre a la misma hora, le dice a tu sistema que todo está en orden, lo que te ayudará a prevenir menos desequilibrios.

No estamos solas. Si el estrés se vuelve inmanejable, es importante buscar ayuda.

Afortunadamente en la vida moderna existen profesionales de la salud mental en línea, que pueden apoyarte cuando lo necesites. Poner límites saludables y permitirse pedir ayuda son actos de amor propio que garantizan un verdadero descanso y en resumen una mejor salud física y mental.

Y por último, un consejo para ir practicando la memoria y practicar la salud mental es el diario. Una práctica tan común hace tantos años, que ha retomado importancia. Intenta escribir cada día las cosas que hiciste, como te sentiste, que dejaste de hacer o que te gustaría realizar. Ayuda a reforzar la memoria y a asentar las emociones.

