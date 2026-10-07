El pie de atleta, no es solo un problema de higiene

Cada 8 de octubre se conmemora el Día Internacional de la Podología, una fecha que fue creada para recordar que la salud de los pies es fundamental para el deporte y la vida diaria. Por lo tanto, es un momento ideal para hablar de una molestia muy frecuente que afecta a corredores, futbolistas, ciclistas y a cualquier persona que practique deporte de forma regular: el pie de atleta.

No se trata únicamente de “mal olor”. Es una patología caracterizada por irritaciones, excoriaciones e infecciones, que aparecen cuando los pies permanecen mucho tiempo húmedos, calientes y sometidos a roce constante dentro del calzado. El sudor, calor del asfalto, los zapatos usados durante muchas horas o la falta de una higiene óptima, crea un microambiente perfecto para que la piel se irrite y los hongos o bacterias, hagan su agosto.

Luego de eventos masivos como el reciente maratón de la Caracas, es común ver en la consulta a personas que no son atletas profesionales. Estos deportistas aficionados que corrieron el fin de semana, volvieron a su rutina laboral y ahora presentan alguno de estos síntomas: prurito o picazón intensa entre los dedos, enrojecimiento de la piel, ampollas, ardor al caminar, uñas moradas o una sensación de humedad permanente que no desaparece con el baño diario.

Si ese enrojecimiento aumenta, aparece alguna secreción, el dolor impide que puedas usar tu calzado habitual o la molestia se prolonga, es momento de ir a consulta. Mientras tanto, estas acciones te pueden ayudar a controlar un poco el problema:

Lava tus pies con agua y jabón neutro y sécalos muy bien.

Cambia las medias y de calzado a diario. Evita usar el mismo par de zapatos con el que corriste.

No revientes las ampollas.

Observa la evolución de las lesiones en 48 a 72 horas. Si no mejoran, te espero en la consulta.

Los pies son la base de nuestro cuerpo. Cuidarlos no es un detalle menor: es lo que permite seguir moviéndonos, entrenando y trabajando sin interrupciones. En este Día de la Podología, préstales atención a tus pies…

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