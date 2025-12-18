El hombre puede padecer azoospermia y no sospecharlo

Por el Dr. Ricardo Soto-Rosa

Saludos lectores, gracias por sus comentarios en mis redes sobre el tumor en riñón que les conté la semana pasada, pero como sabemos, diciembre siempre ha sido uno de los meses por excelencia para procrear niños, es por esto que les quiero contar la historia de Graciela y Lucas, porque muchas veces no siempre es todo lo que parece.

Graciela, con manos sudorosas, tomó el sobre que le entregaron en el laboratorio. Mientras caminaba, escuchaba una algarabía de niños, quienes, entre carreras y risas, jugaban en el parque.

Llegó hasta la sombra de un samán, donde se armó de valor y abrió el sobre para encontrarse con el amargo resultado: prueba de embarazo “negativa”. ¡Otra vez Dios Mío! Ya tenían más de un año buscando, sin resultado. Se sintió culpable y llena de vergüenza.

En otro sitio de la ciudad el joven Lucas García, ya casi finaliza la jornada laboral, aún no terminaban de cuadrar las cuentas. “Unos pinches céntimos de diferencia” le hacían imposible cerrar la caja. Un dolor sordo, se fue instalando en forma lenta y progresiva. Era el mismo dolor del testículo izquierdo, que lo sorprendió, el fin de semana, terminando el juego de baseball.

Al llegar a la casa, Lucas encontró las luces apagadas, un desagradable silencio se rompió con los sollozos de Graciela, preocupado entró al cuarto, donde la encontró con la cara tapada, acurrucada, en posición fetal. Le abrazó tratando de consolarla, pero ella no salía de su devastación, cuando al final pudo hablar le dijo: –Lucas soy estéril, que mala suerte tuviste conmigo…rompiendo nuevamente en amargo llanto.

Esa misma noche tomaron la decisión de buscar ayuda. Al día siguiente en horas de la tarde fueron recibidos por un reconocido ginecólogo especialista en fertilidad de la mujer, El Dr. Mendoza, quien realizó una historia clínica muy detallada, interrogando todos sus antecedentes seguido de riguroso examen físico y meticuloso estudio ecosonográfico. Todo lo encontró “impecable”.

El Dr. Mendoza le dijo: -no te preocupes Graciela, estás en excelentes condiciones físicas, no tienes antecedentes patológicos de qué preocuparse y tus ciclos menstruales son totalmente regulares. Antes de someterte a exámenes costosos y quizás molestos, vamos a ver cómo está éste jovencito.

Lucas, con cara de sorpresa, pensó que el Dr. Mendoza planeaba examinarlo, se adelantó diciendo: “Yo funciono de maravilla, doctor, Graciela es mi principal testigo”. El Dr. Mendoza, sonreído, le extendió una orden para realizar un examen del semen llamado espermatograma. En las indicaciones decía que debía permanecer en abstinencia de tres a cinco días, por lo que debieron esperar hasta el lunes siguiente.

Ese fin de semana decidieron relajarse, Lucas por su lado asistió al sauna el sábado y al vapor el domingo, también realizó ejercicios, en el mismo gimnasio donde un entrenador le ofreció, meses atrás, aplicarse inyecciones de testosterona para mejorar su masa muscular.

El lunes finalmente llegó temprano al laboratorio de fertilidad, se encontraba un poco nervioso por ser la primera vez que practicaba tan particular examen.

Una enfermera de edad madura le entregó un recolector, dándole las explicaciones de rigor, lo hicieron pasar a un baño especial, llamado el masturbatorio, al cerrar la puerta, una pantalla a todo color comenzó a proyectar un video para adultos. Unos minutos después, salió Lucas, orgulloso y confiado, entregó la muestra a la Sra. Rengifo, quien le prometió resultado en tres días.

Efectivamente el jueves Lucas recibió por correo el resultado de su examen, en el mismo existían valores normales como la cantidad de cc, aspecto, pero no encontraba por ninguna parte el contaje o la movilidad de sus espermatozoides, solo una palabra: Azoospérmico.

Busco en el diccionario y encontró lleno de confusión y angustia: significa ausencia de espermatozoides en el semen, causa de infertilidad.

La semana entrante continuará este interesante relato donde podrán conocer porque Lucas está azoospérmico y que otros factores están influyendo, para impedir a esta pareja, la feliz descendencia, ¡no se lo pierdan! Pero, mientras tanto los espero con sus preguntas o comentarios en mis redes sociale @drsotorosa

