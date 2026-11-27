Los incidentes recientes dejan preguntas abiertas sobre sus responsables. Mientras se investiga quién entró y qué pudo llevarse, las herramientas de inteligencia artificial están acortando el tiempo disponible para defenderse.

En Skyfall, James Bond persigue por Estambul un disco duro con las identidades de agentes infiltrados en organizaciones terroristas. El enemigo termina teniendo nombre y cara: Silva, interpretado por Javier Bardem. En las noticias recientes sobre el FBI y la CIA todavía falta una respuesta pública concluyente a una pregunta elemental: ¿quién entró?

El 20 de noviembre se conoció una aparente intrusión en el NCIC, la base de datos policiales del FBI. El 24, el director del FBI, Kash Patel, confirmó que la investigación seguía abierta, sin precisar responsables ni alcance. Ese mismo día, Reuters informó de otra brecha, en un sistema de análisis de fuentes abiertas utilizado por la CIA y la Oficina del Director de Inteligencia Nacional, el ODNI. Una fuente de Associated Press señaló que no se había comprometido información clasificada y que el problema estaba resuelto.

Conviene detener la película ahí. Hasta el 26 de noviembre, los reportes públicos consultados sobre estas intrusiones recientes no acreditan la publicación de una lista de agentes encubiertos del FBI o de la CIA. Tampoco permiten garantizar que no exista información sustraída aún sin divulgar. Entrar en un sistema, extraer datos y publicarlos son hechos que deben comprobarse por separado.

Existe un nombre conocido en un expediente anterior: ShinyHunters, vinculado por el FBI al ataque contra su portal de empleo descubierto en septiembre. Allí sí se comprometieron datos personales. Reuters recogió la explicación del FBI: un contratista había omitido aplicar un parche de seguridad. Trasladar ese nombre al caso del NCIC sería adelantar una conclusión que la investigación pública todavía no ofrece.

En el caso de la CIA, dos fuentes citadas por CNN señalaron indicios de un posible origen en China, sin establecer si participó su Gobierno. El mismo reportaje recogió la sospecha de que se hubiera utilizado ARTEX, una herramienta de inteligencia artificial. Una de sus fuentes incluyó también a la Agencia Nacional de Inteligencia Geoespacial entre las afectadas. La identidad de los responsables y la vía concreta de entrada siguen sin aclararse públicamente.

Los afectados tampoco se limitan al mundo del espionaje. FinCEN, la unidad del Tesoro estadounidense dedicada a combatir delitos financieros, reconoció en su propio portal un acceso no autorizado a una parte limitada de sus sistemas y anunció que había desconectado algunos por precaución. En otro expediente, el medio especializado Nextgov informó de un incidente que había obligado al Departamento de Agricultura a retirar aplicaciones utilizadas para gestionar pagos y préstamos agrícolas. La interrupción de esos servicios alcanza a quienes dependen de ellos, aunque no se haya demostrado un robo de sus datos.

No se ha establecido públicamente que todos estos incidentes formen una sola campaña. La NSA, además, atribuyó su reciente interrupción a mantenimiento programado y afirmó que sus capacidades críticas continuaban operativas. La coincidencia de fechas obliga a investigar; por sí sola, no identifica un enemigo común.

Qué buscaba cada intruso sigue siendo parte de las preguntas abiertas. El valor de los sistemas, sin embargo, resulta comprensible. La propia CIA considera vital la inteligencia obtenida de información pública y comercial. Para un adversario, conocer qué analiza una agencia y qué preguntas intenta resolver podría ser valioso, aunque los materiales de partida estén disponibles en internet.

Hay un dato que debería salir de los departamentos de tecnología y llegar a cualquier junta directiva: el FBI advirtió el 13 de noviembre que algunas intrusiones con ARTEX habían avanzado desde las primeras acciones contra el objetivo hasta obtener accesos privilegiados en menos de tres horas. Son casos documentados en otras campañas, no el tiempo confirmado de los incidentes del FBI o la CIA.

ARTEX ayuda a entender esa velocidad. El operador define un objetivo y el programa distribuye tareas entre agentes de IA: examinan sistemas, utilizan herramientas de seguridad, revisan resultados y ajustan sus siguientes acciones. Microsoft describe una plataforma que acelera técnicas existentes. Una parte del trabajo que antes exigía intervención constante de una persona puede continuar automáticamente.

La herramienta tampoco pertenece a un único adversario. Microsoft ha documentado su utilización en otras campañas por Storm-0940, al que vincula con el Estado chino, y por Storm-3358, asentado en Camboya y motivado económicamente. Reconocer ARTEX en una investigación no basta para identificar a quien lo utiliza. Una herramienta compartida puede servir a intereses diferentes.

Para una empresa, tres horas pueden consumirse localizando al proveedor, elevando una alerta o esperando que alguien autorice bloquear una cuenta. El atacante puede seguir trabajando durante toda esa conversación.

Cuando uno ve arder la casa del vecino, conviene revisar la propia. La NSA advierte que la IA acelera intrusiones que aprovechan sistemas sin actualizar, autenticación débil y configuraciones incorrectas. El FBI recomienda revisar también los portales de empleados y proveedores, limitar permisos y detectar consultas masivas o cambios de acceso inusuales. Una aplicación autorizada que empieza a extraer información fuera de su comportamiento habitual merece atención, aunque presente una credencial válida.

Esa revisión incluye la IA que incorporamos al negocio. Un asistente que resume documentos necesita permisos distintos de otro que envía correos o modifica sistemas. La NSA y sus aliados recomiendan acceso limitado y supervisión humana. Para el lector, una medida inmediata es revisar qué aplicaciones siguen conectadas a su correo y sus archivos, y retirar las que ya no utiliza. Cada autorización debería responder a una necesidad vigente.

En Venezuela, la próxima reunión de gerencia podría comenzar con una pregunta concreta: si esta noche comprometen una cuenta importante, ¿quién puede suspender su acceso, cerrar sus sesiones y cuánto tardaría en hacerlo?

Una empresa puede comprar tecnología de última generación y seguir defendiéndose a la velocidad a la que el jefe contesta el teléfono.

Rafael Núñez Aponte

CEO @MasQueSeguridad

Columnista Radar Cibernético

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