Por el Dr. Ricardo Soto-Rosa

Seguimos estos primeros días de enero, desde la semana anterior les vengo contando la historia de Lucas, quien utilizó testosterona inyectada en el gimnasio, y esto le trajo consecuencias. Debemos siempre realizar chequeos y buscar bajar los niveles de estrés, sabemos que no es una tarea fácil, pero sí muy importante.

Los recientes acontecimientos lo tenían en alerta, le resultaba irresistible la tentación de revisar las redes sociales, donde pasaba horas viendo la misma noticia, narrada por distintos voceros, así como las especulaciones de un futuro incierto.

En la calle se respiraba una tensa calma, de vez en cuando le venían las palabras del Dr. Palacios –Lucas el estrés sostenido es pésimo para la salud y la fertilidad, en esa condición se secretan sustancias que bloquean diferentes procesos orgánicos. Vive el presente, disfruta cada momento, administra la información…

Graciela puso la dirección en el GPS del celular y salieron del estacionamiento. Mientras manejaba en silencio, repasaba en su memoria los eventos más significativos de los últimos dos años… Después del diagnóstico de azoospermia, tras la administración de testosterona, prescrita irresponsablemente, por su entrenador de gimnasio, Lucas debió esperar más de un año, sin el uso del nefasto medicamento, para que comenzaran aparecer espermatozoides en los análisis del semen.

En vista de que aun, el contaje seguía bajo y la motilidad no era la mejor, revisaron de nuevo las evaluaciones, en el eco doppler testicular, se evidencio la presencia de varicocele izquierdo, la causa más frecuente de infertilidad masculina. En consulta con El Dr. se tomó la decisión de operar el varicocele.

El Dr. le explicó: Lucas, a veces son múltiples factores los responsables de los trastornos de fertilidad en el hombre. Ya hemos eliminado tus malos hábitos usando vapores, saunas y bañándote con agua caliente. -Se ha normalizado tu eje hormonal, nos falta este último factor y seguro estaremos listos.

El Dr. lo tranquilizó con sus palabras: -se trata de una cirugía mínimamente invasiva, realizada con microscopio, a través de una diminuta herida y el uso de un doppler para identificar los vasos.

Efectivamente así ocurrió: una cirugía ambulatoria, es decir, el mismo día se fue a la casa, con molestias mínimas. Además, le indicaron un tratamiento con vitaminas y otras sustancias que ayudaron a mejorar la motilidad y calidad de sus espermatozoides.

Pasaron unos meses y cuando Lucas regresó del trabajo, una sorpresa dejada por Graciela, le dijo todo…encontró unos escarpines amarillos sobre su almohada…. Sonaban las campanas de la iglesia, cuando Lucas y Graciela estaban por llegar al templo, Jean Lucas plácidamente dormido hacía movimientos ocasionales de succión con sus finos labios.

Lucas le comentó a Graciela: – la vida es una montaña rusa de emociones, unos vienen para darnos la mayor felicidad y otros se van dejándonos un vacío grande en nuestro corazón… Pobre Sr Rajuela…Se sintió tan rejuvenecido con la testosterona inyectada que se negó rotundamente a suspender y cuando le sugerí que por lo menos fuera al urólogo, me dijo con sonrisa burlona que a él nadie le profanaba su asterisco…

Pasaron unos meses de aquella conversación y el Sr Rajuela comentó en el gimnasio que debía haber hecho un mal movimiento, porque un dolor sordo en la espalda, no se le mejoraba con nada…Fue el principio de un espantoso calvario, a los pocos días, dejó de ir al gimnasio, unas semanas después llegó la noticia que el Sr Rajuela se había quedado paralítico y estaba ingresado en el hospital. Una fractura de la columna por metástasis de un cáncer galopante de próstata había sido la causa, entró en gran depresión, se negó a comer y falleció a los pocos días con la mirada pérdida en el techo desconchado del viejo hospital.

El uso de testosterona debe ser bajo estricta vigilancia y seguimiento médico. Tiene diferentes indicaciones siendo una de las más frecuentes, el síndrome metabólico del adulto mayor, el mismo ocurre, cuando las cifras de testosterona descienden por debajo de sus niveles normales, generando cambios importantes en la calidad de vida del hombre como falta de libido, bajo desempeño sexual, disfunción eréctil, apatía, pérdida de la masa muscular e incremento de la grasa abdominal entre otros.

Se administra la testosterona para llevar la hormona a su nivel normal, debe administrarse previa evaluación urológica y descartar el cáncer de próstata, así como de otras condiciones que la pueden contraindicar.

Hay muchos otros temas que afectan al hombre, si deseas conocerlos a profundidad, te espero en mis redes sociales @drsotorosa

Caraota Digital no se hace responsable por las opiniones, calificaciones y conceptos emitidos en las columnas de opinión publicadas en este medio.