El eje intestino-cerebro: El síntoma «escondido» del SOP

Por la Dra. Carmen Mantellini

Feliz miércoles, mis lectoras de Caraota Digital. Tras analizar sus preguntas de la semana pasada, esa conexión biológica entre nuestras hormonas y la ansiedad, hoy quiero revelarles una pieza del rompecabezas que suele pasar desapercibida: nuestra salud digestiva y su impacto emocional.

¿Alguna vez han sentido que, además de la irregularidad menstrual, su sistema digestivo parece tener vida propia? Muchas mujeres con SOP sufren de hinchazón abdominal crónica, gases, estreñimiento o diarrea, síntomas que a menudo se diagnostican simplemente como Síndrome de Intestino Irritable. La ciencia moderna nos explica ahora por qué ocurre esto: la acetilcolina, una sustancia fundamental para que el intestino se mueva correctamente, no funciona igual en las pacientes con SOP.

Esto genera digestiones lentas y pesadas que no solo causan incomodidad física, sino que alteran nuestra microbiota intestinal. Y aquí es donde se cierra el círculo: el intestino es nuestro «segundo cerebro». Si existe una inflamación constante en el sistema digestivo, se envían señales de alerta al sistema nervioso, lo que incrementa los niveles de ansiedad y cansancio. Una mujer con el vientre inflamado y dolorido difícilmente podrá tener un estado de ánimo óptimo.

El enfoque integral que defendemos busca precisamente esto: entender que para sanar la mente y regular las hormonas, también debemos cuidar lo que sucede en nuestro sistema digestivo. La inflamación sistémica que caracteriza al SOP comienza muchas veces en el intestino, y abordarla es una de las formas más efectivas de disminuir la «neblina mental» y el agotamiento que muchas reportan.

La semana pasada explicamos cómo el desbalance de neurotransmisores como la serotonina en el SOP crea una base biológica para la ansiedad, demostrando que no es un problema de «falta de voluntad».

