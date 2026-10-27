El arte de incomodar sin decir una palabra: Lo que tu cuerpo grita

Hay días en los que las palabras sobran. Nos empeñamos en ensayar discursos impecables, armamos guiones en la mente para sonar serenos y hasta nos repetimos ese mantra de «a mí eso no me importa». Pero la realidad es dura: el cuerpo es un chismoso de primera categoría y no sabe guardar secretos.

Por estos días hemos visto un máster sobre el tema. Figuras y sectores tratando de poner cara de «aquí no pasa nada», intencionalmente fingiendo demencia o intentando ignorar a quien les resulta incómodo. ¿El resultado? Un espectáculo donde el rictus apretado, el parpadeo acelerado y la rigidez de hombros gritan a los cuatro vientos exactamente lo contrario de lo que quieren proyectar: desespero y descontrol.

Pero no nos vayamos tan lejos; esto no es exclusivo de los escenarios públicos. Pasa en la vida cotidiana todo el tiempo. Nos ocurre en la oficina con ese compañero al que pretendemos ignorar pero cuya sola presencia nos altera el ritmo respiratorio; en la reunión familiar donde nadie nombra el conflicto, pero la tensión se corta con un cuchillo; o cuando nos cruzamos en la calle con alguien con quien quedamos mal y, por hacernos los desentendidos, terminamos caminando a paso de marcha olímpica.

Creemos que la indiferencia se logra cerrando la boca o volteando la cara. Error. El silencio forzado y la pose de desdén son más ruidosos que cualquier reclamo. Cuando intentas silenciar lo que sientes, tu lenguaje no verbal toma el micrófono.

Para que en el día a día no termines delatando tus propias costuras cuando te toque enfrentar una situación o a una persona incómoda, aquí te dejo tres claves de comunicación no verbal para no perder el control:

Afloja la mandíbula: Cuando algo nos choca o da rabia, lo primero que hacemos inconscientemente es apretar los dientes como si estuviéramos masticando clavos y tensionar los hombros. La próxima vez que te toque tragar seco frente a alguien que no te cuadra, concéntrate en aflojar la quijada y soltar los hombros. Ese pequeño ajuste le envía a tu cerebro la orden de relajarse y proyecta seguridad real, no resistencia. La mirada no se disimula: El que está incómodo o acorralado hace dos cosas: mira para el piso huyendo, o clava los ojos con desesperación retadora. Ninguna de las dos funciona. Aprende a sostener la mirada de forma serena, pausada y natural. Mirar de frente y sin alterarte es la herramienta para descolocar a quien busca provocarte. El poder de la pausa: No salgas corriendo a hablar, dar explicaciones que no te han pedido ni a hacer gestos para demostrar que estás «fresco». Ante un desplante, provocación en el trabajo o momento tenso en la calle, la respuesta más elegante es una pausa bien administrada, respiración profunda y postura serena. Deja que sea el otro el que se ahogue en su propio afán.

Al final del día, en las relaciones personales, el trabajo y la vida misma, por mucho que intentes maquillarte el discurso o hacer como si alguien no existiera, la regla es clara: a veces el cuerpo habla tan alto que no deja escuchar lo que intentas callar.

Y hablando que las plataformas a veces juegan sucio y suspenden cuentas sin previo aviso —como me pasó recientemente con Instagram—, ya saben que seguimos dándole al análisis y comunicación sin pelos en la lengua en mi podcast “Fuera de lugar Venezuela” y por X o TikTok. Me consiguen por allá como @Soybabuito.

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