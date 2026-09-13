Doble moral, los límites y el arte de ser una buena persona

¿Te has preguntado en verdad qué significa ser una buena persona? ¿Cómo se logra realmente serlo en medio de tanta contradicción hoy día? ¿Qué sentido tiene esforzarse por ser correcto si los demás ni siquiera lo notan o valoran?

Les confieso que, en los tiempos que corren, resulta cada vez más complejo identificar con claridad la frontera entre lo bueno y lo malo; esa delgada línea que marca con justicia el límite donde terminan mis derechos y comienzan los de los demás. ¿Por qué nos cuesta tanto encontrar ese equilibrio? ¿Por qué juzgamos los errores ajenos de una manera tan despiadada y tajante, mientras que la indulgencia y el perdón que exigimos para nosotros mismos son tan radicales? ¿Por qué para nosotros siempre hay justificaciones válidas, pero para los otros no?

Hacerme estas preguntas no nace del deseo de señalar con el dedo, sino de una profunda necesidad de autoevaluación para preservar mi propia paz interior y mi salud emocional. Resalto lo siguiente: a TODOS nos hace falta. A diario me esfuerzo por ser un mejor ser humano y una profesional con nivel, y sé que muchos de ustedes comparten esa misma búsqueda cotidiana. Sin embargo, hoy resulta desgastante ver cómo la sociedad parece operar bajo una asimetría moral permanente: somos fiscales implacables de las fallas ajenas y abogados defensores de nuestras propias debilidades.

Actualmente … ¿Por qué solo existen nuestros derechos y no los del prójimo?

Esta marcada desconexión tiene un sustento muy claro en la psicología social conocido como el Error de Atribución Fundamental (anótalo). Esta teoría explica que cuando observamos un error en otra persona, tendemos a juzgarla severamente atribuyendo la falla a su personalidad, su falta de valores o su mala intención («es un irresponsable», «es una mala persona»). Sin embargo, cuando nosotros cometemos exactamente el mismo fallo, lo justificamos de inmediato apelando al contexto o a las circunstancias extremas («llegué tarde por el tráfico», «reaccioné mal porque tenía demasiado estrés»). El cerebro utiliza este atajo cognitivo para proteger nuestro ego, generando una asimetría que alimenta el juzgamiento despiadado y frena la verdadera empatía. Y algo aún peor, tengo personas a mi alrededor que no si quiera se justifican, pues en ellos ni si quiera ven el error, lo que me parece patológico o real maldad.

A esto se le suma la proyección psicológica que deben haber escuchado, un mecanismo analizado en profundidad por la psicología clínica donde criticamos y perseguimos en el entorno aquellas carencias, frustraciones o defectos invisibles que no queremos reconocer ni resolver en nuestro propio interior. La dureza del juicio ajeno suele ser el reflejo del rechazo que sentimos hacia nuestras propias sombras.

Por otra parte, hemos crecido bajo el falso dogma de que «ser buena persona» equivale a la sumisión, al autosacrificio absoluto y al deber de estar siempre disponibles para todo el mundo. Nos enseñaron erradamente que complacer a los demás a costa de nuestra propia salud mental era un acto de virtud. La ciencia y la psicología moderna desmienten categóricamente esta premisa: no se puede ser una buena persona con los demás si se es una mala persona con uno mismo. Obsesionarse con no defraudar a nadie y decir a todo que sí es una trampa que solo conduce al agotamiento emocional, la ansiedad y un resentimiento silencioso.

Debemos recordar entonces ¿Qué es ser buena persona?…

La verdadera bondad no es la ausencia de errores, rabia o egoísmo; no es un estado de perfección inalcanzable. Ser una buena persona es una elección diaria y consciente basada en tres pilares fundamentales:

Empatía en acción y compasión activa: No basta con sentir lástima por el dolor ajeno. Significa conectar con la necesidad del otro y actuar con respeto dentro de nuestras posibilidades, sin buscar el aplauso ni el reconocimiento público. Responsabilidad afectiva y coherencia interna: Hacerse cargo del impacto que nuestras palabras y acciones causan en quienes nos rodean. Implica pedir disculpas sinceras cuando nos equivocamos y mantener nuestros valores estables, tanto si hay miles de testigos mirando como si nadie nos observa. El balance de los límites firmes: Entender que tus derechos, tu tiempo y tu salud mental son exactamente tan valiosos como los de cualquier otra persona. Establecer límites no es un acto de egoísmo ni de agresión; es un acto de preservación personal y respeto mutuo.

¿Qué hacer ante la doble moral ajena?

Para evitar que la hipocresía, la doble moral, la maldad o el juicio desmedido de los otros agote tu energía, los especialistas recomiendan aplicar las siguientes herramientas de autocuidado mental:

Practica la desvinculación de la responsabilidad ajena, es decir, acepta que el comportamiento, la incoherencia y los juicios del otro están fuera de tu control personal. Repítete con convicción: «Su incoherencia es su problema; mi tranquilidad y mi salud emocional son mi responsabilidad». Además es bueno alejarse y tratar a estas personas solo lo necesario evitando las confrontaciones.

Desmonta los «deberías» absolutistas. Según la Terapia Cognitivo-Conductual, sufrir por lo que el entorno hace nace de exigir que «la gente debería ser justa». Cambia esa exigencia por una preferencia realista: «Me gustaría que fueran coherentes y empáticos, pero acepto que no todos lo son y no voy a perder mi paz por ello».

Aplica el método del costo de energía. Antes de enfrascarte en una confrontación o desgastarte intentando defenderte de un juicio injusto, pregúntate: «¿Ganar este argumento le aporta algo a mi vida o solo me roba energía?». Elegir el silencio y retirarse a tiempo es gestión inteligente de tus recursos emocionales.

¿Cómo poner límites con asertividad y sin culpa?

La técnica del «No Empático». Di que no protegiendo la relación, pero manteniendo firme tu postura. Se compone de tres pasos: 1) Validación («Entiendo la urgencia de tu solicitud»), 2) El límite directo («pero en este momento no puedo asumir ese compromiso»), y 3) Alternativa o cierre («si quieres, podemos revisarlo con calma la próxima semana»).

Tolera la incomodidad a corto plazo. La culpa al poner un límite es solo una reacción del cuerpo acostumbrado a la complacencia. Siente la incomodidad momentánea, respira profundo y no cedas. Con el tiempo, tu cerebro comprenderá que cuidar tu espacio no provoca ninguna tragedia. Claro está esto significa que a veces puedes complacer y otras no. Pues tampoco nos podemos poner en el otro extremo. El no se dice cuando la solicitud poner en riesgo nuestra salud, paz o bienestar.

Reencuadra la cita con el espejo: Cada vez que sientas culpa por decir un «no» saludable, cambia la perspectiva. En lugar de preguntarte «¿Qué le estoy haciendo a esa persona al negarme?», pregúntate: «¿Qué me estaría haciendo a mí misma si digo que sí por compromiso?». Recuerda que decirle un «sí» forzado a alguien para evitar un conflicto es decirte un «no» a ti misma.

Para cerrar…

La línea entre lo bueno y lo malo se vuelve clara cuando comprendemos que la auténtica bondad empieza por casa. No permitas que la falta de empatía o la doble moral del mundo te endurezca el corazón, pero tampoco permitas que el miedo a decepcionar te convierta en una sombra de ti misma o tu peor castigador (sometedor).

Busca la paz en tu coherencia interna, trata a los demás con respeto, pero protégete con firmeza. La salud física y espiritual se hacen presentes cuando aprendemos a caminar con la conciencia limpia pero con el corazón protegido.

¡A tu salud!

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