Día Mundial del Juego Limpio: Un compromiso de todos

¡Hola, feliz miércoles para todos! Un nuevo miércoles del mes de mayo, para brindarles información a través de: IMPULSO SALUDABLE. Si aún no has podido leer las columnas anteriores, visiten mis redes sociales y las de Caraota Digital. Ahora, pasemos al tema que les traigo el día de hoy…

El día de ayer, 19 de mayo, se conmemoró el Día Mundial del Juego Limpio; una fecha que nos invita a pensar y reflexionar sobre los valores que hacen al deporte, un pilar fundamental para construir una sociedad más justa.

Como Traumatólogo Deportivo, que he acompañado atletas, paraatletas y deportistas amateurs, de muchas disciplinas deportivas, he ido aprendiendo que la integridad personal, durante la práctica deportiva, es un factor muy importante.

Esta fecha fue proclamada por la Asamblea General de las Naciones Unidas en el año 2025, con la finalidad de proponer al deporte como un medio, a través del cual, se pueden construir sociedades pacíficas y equitativas. Esto permite entender, que el verdadero triunfo va más allá de las medallas y los récords.

Jugar limpio nos permite medir no solo la integridad con la que se compite, sino también el respeto al adversario, a los árbitros y con uno mismo.

El “Juego Limpio” no es exclusivo de los atletas de alto rendimiento. Debe promoverse también entre deportistas recreativos, aficionados al deporte, familiares, entrenadores, profesionales de la salud y personal de apoyo, que acompaña a los deportistas y a todas aquellas personas que buscan un estilo de vida saludable.

La Agencia Mundial Antidopaje (WADA por sus siglas en inglés), viene liderando esta lucha con programas educativos y campañas mundiales que protejan la salud y la equidad del deportista y ha establecido un Plan Estratégico 2025-2029, bajo el lema: “Going further together” (Llegar más lejos juntos), que permita coordinar las políticas antidopaje a nivel global.

Las recomendaciones básicas para promover el juego limpio son:

Entrena con honestidad, respeta los límites y nos busques “atajos”, que puedan dañar tu salud.

Prioriza una alimentación equilibrada, descansa y el uso de los “suplementos”, solo bajo supervisión médica.

Conviértete en un ejemplo y rechaza las sustancias prohibidas.

Como médico, les recuerdo que las prácticas desleales pueden generar lesiones, problemas cardiovasculares, trastornos hormonales y alteran tu salud mental.

Por lo tanto, debemos promover el “juego limpio”, ya que no solo lograremos campeonatos deportivos, sino mejores ciudadanos y una sociedad más sana.

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