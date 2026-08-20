Di la verdad: usas las redes para buscar pareja

Dejemos la pose. Nadie revisa un perfil tres veces seguidas solo para «ver el contenido» ni responde una historia a las 11:00 p.m. buscando una simple amistad. En el mundo de hoy, donde la rutina consume y los círculos sociales se han reducido, las redes pasaron de ser una vitrina de fotos a la principal agencia matrimonial.

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El problema no es usar Instagram, X, Facebook, Tinder o Grindr para encontrar el amor o solo sexo, porque hablemos claro… mucha gente emparejada también está viendo en esas redes que desahogo encuentra; el verdadero problema radica en dar pena ajena en el intento por no saber comunicar lo que quieres.

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Pasamos del “Like” o el «hola», que no lleva a ningún compromiso, al miedo de mostrar interés real por temor a sonar «intensos» o a que te descubran. Porque seamos sinceros, más de una relación se ha visto afectada por dar un “Like”.

Conozco varias relaciones que comenzaron justo por allí y hoy siguen juntas, o incluso están viajando por el mundo. Si, allí es cuando conocemos “La envidia” pero, si deseamos ser el envidiado y no el que solo gasta sus “megas”, aquí te dejo una guía para comenzar a lograr ese “milagro” que todos queremos.

​La estrategia de comunicación para no fracasar en el intento

​Si vas a usar tus perfiles como puerta de entrada a tu vida afectiva o sexual, hazlo con estrategia y dignidad digital. Tres reglas clave para comunicar con éxito en el ecosistema del ligue:

​Corta la conversación de «ascensor»: El «hola, ¿qué haces?»; murió. Si vas a responder una historia, comenta algo concreto sobre lo que la persona publicó. Genera conversación, no interrogatorios.

​Tu perfil habla antes que tú: Tu biografía y fotos son tu carta de presentación. Si buscas una relación estable pero tu perfil parece un catálogo de indirectas de despecho, fiestas o exceso de trabajo permanente, estás filtrando mal a tu audiencia.

​Ponle fecha de expiración al texto: El chat aguanta todo, la vida real no. Si en dos semanas de conversación fluida no hay una llamada, un video o café en puerta, no estás construyendo una relación: estás entreteniendo gente… y tú no eres un programa de televisión.

​Buscar por redes no tiene nada de malo; lo malo es jugar a las adivinanzas en lugar de comunicar con honestidad. Y ahora cuéntame en los comentarios tú, ¿has conocido a alguien importante en tu vida por redes o te da pena admitirlo? Los espero en mi cuenta @elefracruz. ¡Te leo por allá!

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