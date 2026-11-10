¿Dejar la lloradera? La tiranía de la alegría obligatoria

Llega noviembre y con él se dispara una maquinaria invisible pero pesada: la presión social por hacer balances, cerrar el año con «broche de oro» y activar el switch de la fiesta por decreto. Nos quieren vender la idea que la vida se rige por un calendario comercial y que, pase lo que pase, hay que sonreír para las cámaras y seguir facturando.

Pero este año, en Venezuela, el suelo se nos movió literal y figuradamente. Las cicatrices de la tragedia y el terremoto siguen abiertas en nuestras comunidades, familias y en memoria. Hablar de esto no es «crear trauma» ni «querer arruinarle la Navidad al resto del país», como con total ligereza se atreve a asegurar algún personaje desde la comodidad de una pantalla.

Pretender que un país pase la página de un día para otro, minimizar el dolor reduciéndolo a una fría cifra de «pocos afectados» y exigir que la gente deje «la lloradera» porque la fiesta no puede parar, es una muestra alarmante de miseria espiritual.

Duele el triple cuando se vive en carne propia, cuando el vacío de los que ya no están —como el de mi propia hermana, arrebatada por esta tragedia— nos recuerda que hay ausencias que ningún parpadeo de luces navideñas va a llenar.

El respeto no es negociable: A esos que exigen olvidar para que el show continúe, hay que recordarles que el duelo no es un capricho ni debilidad que se resuelve yéndose a «buscar ayuda psicológica» como si fuera un trámite administrativo. El duelo es amor que se quedó sin lugar a donde ir. Es la respuesta de una sociedad que respeta la vida y que honra a los suyos.

La verdadera resiliencia no consiste en fingir que todo está bien, ni en montarse en una tarima a bailar sobre los escombros morales de la empatía. Resiliencia es sostenernos en medio del golpe, acompañar al que llora y negarnos a normalizar la indolencia ajena.

Nadie tiene derecho a imponernos cuándo sanar: Si este año las gaitas suenan más bajito, si la mesa tiene sillas vacías que duelen hasta el alma, o si simplemente no hay cuerpo ni espíritu para la algarabía comercial, que así sea. Nadie tiene el derecho de dictar cómo debemos sentir ni cuándo debemos celebrar.

La Navidad puede esperar; la hallaca, el pan de jamón y las luces también. Pero la dignidad, el respeto por el dolor ajeno y la memoria de los que perdimos son sagrados.

¿Cómo navegar emocionalmente esta época si estás lidiando con el duelo? Porque sabemos que la realidad nos golpea de frente y hay que sobrellevar el día a día, aquí van un par de recomendaciones prácticas para cuidar la salud mental en estos momentos:

• Valida lo que sientes: No te culpes por no estar de humor para fiestas o celebraciones. Permitirte estar triste, guardar silencio o llorar es parte de sanar. No le debes una sonrisa falsa a nadie.

• Pon límites claros con tu entorno y pantallas: Si las redes sociales o los discursos vacíos te generan rabia o ansiedad, apaga el teléfono un rato. Rodéate de gente que sí respete tu proceso y filtre el ruido exterior.

• A tu propio ritmo: No caigas en la trampa del «calendario obligatorio». Si este diciembre solo necesitas descansar, estar en calma y abrazar a los tuyos hazlo sin complejos. Las tradiciones se adaptan a la vida, no la vida a las tradiciones.

Frente a la tiranía de la alegría obligatoria, nuestra mejor trinchera siempre será la verdad, memoria y el abrazo sincero entre los que seguimos de pie.

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