Decido apostar a lo mejor que me plantea la vida …

Cada amanecer te pone frente a una encrucijada: poner tus ojos o el foco en los obstáculos o descubrir las oportunidades en todo aquello que sucede, malo, menos malo o bueno. Es tu elección alimentar la queja o aferrarte al agradecimiento. Tú decides si accionar desde el temor o avanzar confiado. Madurar significa, entender finalmente que la calma de tu alma no depende de lo que ocurre fuera, sino del punto de vista desde el cual decides mirar.

Sion duda alguna, darle espacio en tu corazón a la gratitud y a la alegría es un acto de la voluntad; y en el instante en que las conviertes en tu postura ante la vida, todo a tu alrededor se transforma para bien. ¡Te lo digo desde el convencimiento!

¿Qué opinan los especialistas de mi reflexión dominguera?

Esta es una reflexión tan profunda como evolucionado sea tu espíritu y conecta directamente con los pilares de la psicología moderna y la salud mental. Esa «encrucijada» diaria que menciono en mi “pensamiento”, es decir, la decisión voluntaria de elegir la gratitud sobre la queja y el enfoque en las oportunidades en lugar de en los obstáculos, ha sido ampliamente analizada, estudiada y validada por los especialistas en salud mental.

Aquí les menciono, después de sumergirme para investigar en el mundo digital, lo que han dicho tres de los más renombrados especialistas en sanidad mental cuyas investigaciones abordan ampliamente mi sentir de hoy:

Viktor Frankl hizo énfasis en la «Libertad de Elegir la Actitud»…

El célebre neurólogo, psiquiatra y superviviente del Holocausto Viktor Frankl centró toda su obra en una premisa parecida a la de mi pensamiento: «La calma de tu alma no depende de lo que ocurre fuera, sino del punto de vista desde el cual decides mirar».

Basándose en ello, Frankl desarrolló la Logoterapia. En su obra cumbre “El hombre en busca de sentido”, argumenta que al ser humano se le puede arrebatar todo, menos la última de las libertades humanas: elegir la actitud personal ante las circunstancias. Frankl sostenía que la postura ante la vida es una decisión de la voluntad. No controlamos el «afuera», pero somos completamente responsables de cómo decidimos reaccionar internamente.

Martin Seligman indaga profundamente en el «Poder de la Gratitud»

El Dr. Martin Seligman, expresidente de la Asociación Americana de Psicología (APA) y padre de la Psicología Positiva, ha dedicado décadas a investigar cómo darle espacio en el corazón a la gratitud transforma nuestra realidad.

En su modelo de bienestar PERMA, las emociones positivas como la alegría y el agradecimiento no son meras reacciones pasivas, sino fortalezas que se entrenan activamente. Seligman demostró en sus estudios científicos que entrenar deliberadamente la gratitud reconfigura la atención de nuestra mente, alejándola de la queja y aliviando síntomas de ansiedad o depresión al cambiar el foco de los obstáculos cotidianos.

Tal como pensaba esta mañana «todo a mí y a tu alrededor se transforma para bien», de hecho, los artículos e investigaciones de Seligman confirman que el optimismo y el agradecimiento modifican de forma medible la percepción de nuestro entorno y nuestra resiliencia.

Carol Dweck y la «Mentalidad de Crecimiento» que lo mejora todo …

La Dra. Carol Dweck, renombrada psicóloga de la Universidad de Stanford, acuñó el término clave y da sustento a lo que es mi analogía de hoy en lo que respecta a la encrucijada de poner el foco en los obstáculos o en las oportunidades, que ciertamente depende de nuestra decisión.

Dweck demostró que las personas se decantan diariamente entre dos posturas: la mentalidad cuadriculada o conformista y la mentalidad de crecimiento. Quienes deciden activar esta última ven los problemas y los fracasos no como muros insalvables u obstáculos, sino como oportunidades de aprendizaje y evolución.

«Avanzar confiado» o con FE (mi herramienta ifalible), en lugar de accionar desde el temor es la esencia misma de la mentalidad de crecimiento ¡Es la clave! Es un acto consciente que implica mucha voluntad para creer que nuestra realidad y nuestras capacidades no están escritas del todo y por el contrario están en constante transformación según donde decidamos poner el foco lo que implica que, aun siendo el panorama muy gris, existe la posibilidad cierta de que las cosas salgan bien. Repito, es decidir, poner el foco en las mejores posibilidades.

Tu convicción no es solo un hermoso pensamiento motivacional; es salud mental aplicada con bases científicas.

¡Así que, sigue alimentando esa postura positiva ante la vida sin caer en la toxicidad y la fantasía!

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