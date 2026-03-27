De la tierra al mantel largo: El renacimiento de lo nuestro

¡Hola de nuevo, lectores de Caraota Digital! Qué gusto encontrarnos otra vez en este rincón de saberes y sabores.

Hoy vamos a hablar de los verdaderos protagonistas de nuestra tierra, esos que siempre han estado ahí, en el rincón más humilde del mercado, esperando que alguien vea su verdadero brillo: los tubérculos y raíces. En Venezuela, la yuca, el ocumo y ñame han sido históricamente el «relleno» o el «bastimento», ahora es el momento de darles el lugar que se merecen en el

trono de la alta cocina sostenible.

En un contexto donde los productos importados suelen dictar las tendencias, mirar hacia abajo —literalmente, bajo de la tierra— es un acto de inteligencia económica y orgullo nacional. Convertir una yuca en un plato de autor no es solo cocina, es alquimia, el poder de transformar lo cotidiano en lo extraordinario.

Por ejemplo la yuca es altamente consumida en Venezuela, forma parte de su despensa gastronómica, se consume hervida, frita o en casabe, y es esencial en sancochos, acompañando carnes y en platos tradicionales, aportando carbohidratos, minerales y vitaminas. Su producción ha aumentado, consolidándose como cultivo estratégico, le toca brillar.

¿Por qué las raíces son el futuro de nuestra gastronomía?

Resiliencia y Disponibilidad: A diferencia de otros cultivos delicados, nuestras raíces crecen con fuerza, son resistentes al transporte y se encuentran en cada esquina del país a precios imbatibles. Versatilidad: Pocos ingredientes en el mundo ofrecen el abanico de texturas de un tubérculo: desde la cremosidad extrema de un puré de ocumo hasta el crujiente perfecto de una yuca frita o la ligereza de una harina artesanal. Sostenibilidad Real: Consumir lo que crece bajo nuestros pies reduce la huella de carbono y apoya directamente al productor local que mantiene viva la tradición del campo venezolano.

La Técnica, eleva el ingrediente

La diferencia entre un hervido común y un plato de alta cocina está en el tratamiento. Para que el ñame o el ocumo dejen de ser «pesados» debemos jugar con las densidades:

El Puré de Seda: Pasa el ocumo cocido por un tamiz fino dos veces. Mézclalo con un toque de mantequilla o aceite de onoto. La textura resultante compite con la mejor mousseline francesa.

El Polvo de Raíz: Deshidrata láminas finas de yuca y tritúralas hasta obtener una harina fina. Es ideal para rebozar proteínas, aportando un sabor terroso y único.

La Receta Sugerente: Cubos de Ñame con Mantequilla de Ajo y Perejil

Olvida la papa por un momento y voltea a mirar al ñame, tiene alto contenido de almidón natural para crear porciones suaves y ligeras. Cocínalas en agua hirviendo, si es al vapor mucho mejor, deja que enfríe y corta cubos regulares – la estética cuenta – y luego saltéalas en un sartén con un poco de mantequilla y ajo en crema, que la grasa los abrace, y justo en ese momento deja el perejil – honestamente le va bien un mix de hierbas – . El resultado es un plato elegante, económico y con un perfil de sabor profundo que dejará a todos preguntándose: «¿De verdad esto es ñame?».

Beneficios puro y simple

Al dominar estas raíces, no solo ahorras dinero, sino que descolonizas tu paladar. Dejas de depender de la pasta o del arroz que son igual de ricos, para encontrar carbohidratos de alta calidad, libres de gluten y llenos de energía duradera.

Una reflexión para el cierre

A veces buscamos la excelencia en ingredientes que vienen de lejos, pensando que lo foráneo es sinónimo de prestigio. Sin embargo, la verdadera gastronomía sostenible nos enseña que la elegancia reside en la simplicidad transformada por el conocimiento.

Nuestras raíces —la yuca, el ocumo y el ñame— son el reflejo de nosotros mismos: firmes, adaptables y capaces de transformarse en algo sublime si se les trata con el respeto que merecen. La próxima vez que veas yuca, no lo mires como solo un acompañante; es el lienzo en blanco para tu próxima obra maestra culinaria.

¡Buen provecho y a reinventar! Cocinar es un acto de amor.

Para más recetas, trucos y consejos para estirar el presupuesto con sabor, no olviden seguirme en redes sociales: Instagram, X y TikTok: @chefmaivette