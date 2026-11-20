La semana en que Estados Unidos se preguntaba por qué no salían los aviones, hubo páginas de pago que habrían merecido más atención. Funcionaban perfectamente.

No me gusta dedicar una columna a enumerar desgracias informáticas. El jueves falló el correo, el viernes se quedaron aviones en tierra y el lunes hubo problemas con los bancos. Dicho así, hasta parece que una cosa llevó a la otra. Volví a los informes con otra pregunta. Una vez que se dieron cuenta del problema, ¿qué hicieron para salir de él?

En gestión de crisis hay una palabra para ese trabajo, sensemaking. Consiste en hacerse una idea bastante buena de lo que ocurre como para poder actuar, sabiendo que un dato nuevo puede obligarlo a uno a cambiar de parecer. En ciberinteligencia me parece especialmente útil hacerse una pregunta antes de encariñarse con una explicación. Si estoy equivocado, ¿cómo me voy a enterar?

El jueves 12 de noviembre, un cambio en la distribución del tráfico dejó al descubierto un defecto en Microsoft 365. Cuando unos servidores dejaron de aceptar conexiones, el sistema hizo lo previsto y mandó las solicitudes a otros equipos. El inconveniente era que los otros tenían el mismo defecto.

Lo más revelador del informe de Microsoft es por qué costó tanto volver. Apenas un servidor se recuperaba, le caían encima todas las solicitudes que estaban esperando y volvía a quedarse sin recursos. Los ingenieros retiraron del servicio grupos enteros de servidores, aplicaron una corrección que recuperaba el comportamiento anterior, los reiniciaron y los reincorporaron por tandas. También ampliaron el plazo de entrega del correo. Así, los mensajes que llevaban horas en cola todavía podían llegar a destino. Microsoft comprobó que esa cola se había vaciado y que, al volver a subir el tráfico, el servicio aguantaba.

Al día siguiente, la instalación de un router en Arkansas vino seguida de una avalancha de conexiones en la red de control aéreo. La Administración Federal de Aviación (FAA) detuvo los despegues. Había unos 3.500 aviones en el aire. Pilotos y controladores conservaron medios para comunicarse y todos aterrizaron a salvo. Según el secretario de Transporte, los sistemas volvieron a responder cuando los técnicos aislaron el punto de la red donde se hacía el trabajo. Los aviones en tierra esperaron un poco más. La FAA quiso comprobar que la red se mantenía estable antes de levantar la suspensión a las 8:15 de la noche, hora del este. Para entonces podía autorizar vuelos con seguridad, aunque seguía investigando por qué aquel equipo había provocado semejante trastorno.

De esos dos episodios me queda una pregunta para la próxima vez que alguien me asegure que tiene respaldo. ¿Qué comparten el sistema principal y el de repuesto? En el papel, Microsoft tenía equipos a los cuales desviar el tráfico. En la práctica, también había duplicado el problema. Los controladores, en cambio, pudieron trabajar con lo que quedaba.

El lunes 16, un defecto de software en equipos de JPMorgan Chase demoró pagos que pasaban por el banco. A uno le podía tocar la demora sin ser cliente de Chase. Ese es un efecto de segundo orden, bastante más fácil de entender cuando el dinero es de uno. Por la noche, el banco anunció que las transacciones volvían a procesarse con normalidad. En su explicación pública no detalló la reparación.

El martes 17, Apple atribuyó a una actualización interna las fallas que afectaron a iCloud y Apple Pay. Cuando informó que buena parte de sus sistemas estaba de vuelta, la recuperación todavía era desigual. La App Store ya figuraba como restablecida mientras persistían problemas para iniciar sesión en iCloud. ¿Dieron marcha atrás con la actualización? Es una posibilidad técnica. Apple identificó el cambio que causó el problema, pero en las explicaciones públicas que pude consultar no precisó qué hizo para corregirlo.

Ese mismo día, en la Agencia de Seguridad Nacional de Estados Unidos (NSA), un mantenimiento afectó la red interna por la que circulan comunicaciones clasificadas. La respuesta tuvo una parte bastante terrenal. Según CNN, la agencia restringió el acceso a su sede y dejó trabajando al personal esencial mientras sus técnicos recuperaban la red. La NSA dijo que sus funciones críticas siguieron operativas. El viernes 20, CNN informó, citando fuentes conocedoras del incidente, que la interrupción se había resuelto. El detalle de la reparación sigue fuera del relato público.

Desde afuera, una actualización fallida y una desconexión preventiva ante una avalancha de intentos de explotar una vulnerabilidad de día cero pueden producir el mismo aviso en una pantalla. Con los primeros despachos yo no habría podido distinguirlas. Hasta el cierre de esta columna, la evidencia pública apuntaba a fallas independientes. La hipótesis del día cero habría necesitado un rastro técnico que la respaldara.

La intrusión comprobada de aquella semana tenía otro aspecto. En la madrugada del lunes, alguien alteró código de Optimizely, un servicio que permite a las empresas probar distintas versiones de sus páginas web. En los formularios afectados, el código intentaba copiar los datos de la tarjeta mientras el cliente pagaba. El investigador Scott Helme encontró que también intentaba sustituir la dirección de destino en pagos con criptomonedas. Pasaron cinco horas y 43 minutos antes de que Optimizely detectara la actividad. Hubo formularios que quedaron fuera de su alcance por una buena decisión de diseño. Los alojaba el procesador de pagos y el código de la página no podía leer la tarjeta.

Optimizely tuvo que recuperar algo más delicado que una página caída. Bloqueó la distribución del código malicioso, corrigió la falla en el registro de cuentas dentro de las tres horas siguientes a la detección y retiró el código de todos los proyectos afectados. Eso protegía al siguiente visitante. Para quien ya había introducido su tarjeta quedaba una pregunta que la limpieza del sitio, por sí sola, no podía contestar. ¿Alcanzó alguien a copiarla?

Vistos juntos, estos episodios me dejan una duda bastante práctica. Si mañana perdemos el servicio del que más dependemos, ¿sabemos qué podemos seguir haciendo mientras alguien averigua la causa? En Estados Unidos hubo controladores que tuvieron que contestar esa pregunta con aviones en el aire. En una empresa venezolana podemos planteárnosla un martes cualquiera, mientras todavía funciona todo.

El jueves 19 dejó su cargo Sean Cairncross, director nacional de ciberseguridad de Estados Unidos. Una fuente cercana a la Casa Blanca dijo a Reuters que había sido despedido. Un mes antes, en Argentina, Ariel Waissbein había renunciado a la dirección del Centro Nacional de Ciberseguridad. Juan Brodersen recogió en Dark News versiones que aludían a la falta de recursos, una explicación que la autoridad consultada no confirmó.

En Venezuela he visto lo rápido que, después de una falla, aparece la urgencia de encontrar a quién «guindar en la plaza». Antes de pedir una cabeza, yo quisiera saber qué ocurrió. La impericia de quien carecía de preparación es distinta de la imprudencia de quien conocía el riesgo y siguió adelante. También conviene distinguir entre negligencia, cuando se omite una comprobación que se podía y se debía hacer, y precipitación, cuando se actúa antes de tener el resultado aunque había tiempo para esperar. Hablar de inobservancia exige identificar la obligación que se incumplió. Averiguar esas diferencias lleva bastante más tiempo que anunciar un relevo.

Hay una razón para tomarse en serio lo poco que puede saberse en las primeras horas. El mismo lunes que se demoraron los pagos, Google y Mandiant publicaron casos en los que agentes de inteligencia artificial ya ejecutaban varias etapas de una intrusión. El equipo de guardia necesita tiempo para entender lo que ve. Quien automatiza el ataque puede aprovechar ese mismo tiempo para seguir adelante. El riesgo cuántico tiene otro calendario. Alguien podría guardar hoy archivos cifrados con la expectativa de poder leerlos dentro de años, una posibilidad que contempla el Instituto Nacional de Estándares y Tecnología de Estados Unidos. Hasta ahora, la evidencia pública no vincula las caídas de esa semana con ninguna de las dos tecnologías.

Quizás nunca lleguemos a saber con certeza todo lo que pasó esa semana. De algunos incidentes tenemos informes detallados. De otros apenas conocemos la explicación pública de quienes los atendieron. Aun así, creo que estos episodios están ayudando a que, también fuera de Estados Unidos, más gente se pregunte qué haría si mañana le tocara una crisis parecida.

En Venezuela, cuidar la ciberseguridad de la banca y del país es un trabajo compartido. Sigamos reuniéndonos en las jornadas de concientización que convocan las asociaciones bancarias, los gremios y las cámaras empresariales. Que en esas conversaciones participen también las instituciones públicas y que, cuando termine cada encuentro, sigamos en contacto para compartir alertas y aprender de lo que le ha funcionado a cada sector. No sabemos cuándo llegará la próxima crisis. Llegaremos mejor preparados si ya sabemos trabajar juntos.

Rafael Núñez Aponte

CEO @MasQueSeguridad

Columnista Radar Cibernético

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