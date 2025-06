Creando pensamientos maravillosos… ¿Sabes cuidar la fábrica que es tu cerebro?

Por María Laura García

Cada día que pasa, me convenzo más que nosotros somos aquello que pensamos y nuestros hábitos cotidianos transforman ese gran laboratorio que es el cerebro, en una fabrica que si está en buenas condiciones le será mucho más sencillo producir esos químicos que facilitarán ese balance emocional que dará pie a mejores emociones, sentimientos y por tanto mejor vibra, creatividad e ideas.

Un cerebro en equilibrio, nos hace más eficientes pero la educación para un mejor estado de conciencia es nuestra responsabilidad. Así que busca aprender para ser mejor humano, conociéndote, educándote, cuidándote y haciendo crecer tu autoestima precisamente con ese autocuidado, un mundo mejor para uno se construye primero internamente, espiritualmente.

Todo comienza por dominar el arte de controlar nuestros pensamientos haciéndolos mejores, generosos, confiados, agradecidos, es decir, cultivar la bondad. Y partiendo de allí, tratarnos bien a nosotros mismos para con ese amor propio sano poder relacionarnos equilibradamente con los demás y así, vivir con bienestar. Por tanto, todo proceso de mejoramiento individual y colectivo, parte de buscar cada día ser mejores humanos, en todos los sentidos, siendo conscientes de nuestros pensamientos, creándolos e impregnándolos de lo positivo para tener una vida más plena.

¿Cómo podemos lograrlo?

Ustedes dirán que yo estoy loca, pero no, créanme que es exactamente igual a cuando estamos comenzando a ejercitarnos físicamente, que poco a poco vamos ganando destreza y fuerza, igual es el autocontrol mental, es una tarea de práctica que no estará exenta de fallos, de caídas para luego levantarnos, e incluso en un día esto puede pasar muchas veces, pero si se puede. En ese proceso tengo como 15 años, buscando minuto a minuto ser mejor, no perfecta, solo mejor gracias a un mejor raciocinio pero dando paso a entender el idioma de lo que los cristianos llaman la voz del espíritu santo.

¿Que sería ser mejor? Dejar de ser prejuicioso (a), de pensar y tratar a todos desde el amor, quitarnos los NO de la cabeza y escuchar a otros desde la apertura y empatía entendiendo que todos tienen su parte de razón. En fin, cuando piensas y actúas desde la bondad y la benevolencia, se los prometo, todo resultará mucho mejor. Las relaciones se vuelven más fluidas y armoniosas, y aunque pienses que tu siempre eres el que empujas, el que das el primer paso, el que lo resuelves todo, y haces todo, dite a ti mismo: Si tú eres el más elevado o “entendido”, inteligente, iluminado o como te quieras calificar ¿Cómo puedes pretender que el otro puedo asumir tu rol? Así que no te quejes y siéntete orgulloso de las herramientas y madurez emocional que Dios te ha regalado.

Un camino largo, pero no intransitable …

Para comenzar Hazte dueño de tus pensamientos ¡Contrólalos y elige cómo pensar! Mis amigos, es crucial identificar qué tipo de pensamientos tienes, negativos, positivos, locos, etc., y cómo te hacen sentir. Un paso importante es reconocer la tendencia de tus pensamientos, es decir, si suman o son autodestructivos y esforzarte en irlos cambiando paulatinamente. Yo he ido transformando la ira y las carencias arrastradas de la infancia para que mis pensamientos sean totalmente distintos con respecto a todo. La historia es muy larga, pero conociéndome me he dado cuenta que esa mala forma de pensar o rabia no reconocida era mi cárcel y era la fuente de muchos de mis problemas.

En segundo lugar, una vez identificados aquellos pensamientos que no te gustan o suman a tu vida reemplázalos por alternativas más generosas o realistas, contrastando y buscando evidencia que le resten fuerza a lo que no tiene sustento o justificación.

Adopta lo que yo he denominado una actitud proactiva, no te quejes, busca el lado amable a todo lo que pasa y acciona siempre buscando soluciones. No te quedes rumiando en la dificultad, cultiva un espíritu optimista, esto es indispensable para nuestra salud mental y física. Y créanme cuando uno echa para adelante todo de una manera u otra se arregla o se decanta, dando lugar a algo mejor.

Tercero, es necesario cultivar la bondad, tanto para ti como para los que te rodean. Como ya te dije, practicar la empatía, la compasión y el perdón puede ayudarnos a liberar tensiones y a construir relaciones más positivas, o lo que es lo mismo, elevarás tu vibración.

Cuarto, otra práctica que eleva la vibración es la gratitud y apreciar las cosas buenas que tenemos en nuestras vidas, tanto grandes como pequeñas, porque siempre generará bienestar y satisfacción.

Si sientes que no puedes solo…

Si los pensamientos negativos son muy fuertes, tanto que no puedes cambiarlos y afectan tu vida para mal, te recomiendo que busque apoyo profesional, pues aquello que logras transformado tu vida y tus actos para mejor, lo valen todo.

Un profesional de la salud mental puede ayudarte a identificar los patrones de pensamiento negativos y a desarrollar estrategias para cambiarlos.

¿Qué pasarías si mejoras?

Tendrás un mayor bienestar emocional gracias a unos pensamientos más controlados, lógicos y amorosos que te permitirán bajarle el estrés, la ansiedad y la depresión; todo esto a su vez mejorará tu salud cardiovascular, tu sistema inmune y salud en general.

Tendrás relaciones más saludables, porque la bondad y la empatía fomentan interacciones más sólidas y positivas con los demás. Todo lo anterior sumará a tus niveles de satisfacción en la vida y esta plenitud te dará fortaleza para enfrentar cualquier adversidad.

Es crucial entender que la salud mental no es un aspecto secundario, sino que es fundamental para el bienestar general. La salud emocional y física están íntimamente relacionadas, y el enfoque exclusivo en la salud orgánica puede pasar por alto importantes factores que impactan nuestra salud psicológica. La salud mental es vital para alcanzar nuestro máximo potencial.

En cuanto a la salud cerebral …

Si amigos, hay que cuidar también la fábrica de los pensamientos que es el cerebro, y eso solo se logra con buenos hábitos, esos que siempre te comparto por diversas vías. Para comenzar, debemos procurarnos una buena alimentación pues hay evidencia científica que existen alimentos que impactan para bien nuestro cerebro y otros que no; y esto incluye la microbiota que es nuestro segundo cerebro.

Tenemos que dedicar un espacio a la recreación, a la actividad física, al cultivar relaciones sólidas y armónicas, tenemos que aprender cosas nuevas, dejar la rutina cíclicamente y mucho más.

No se sabe que fue primero, si el huevo o la gallina … pero con un cerebro sano seguramente tendremos mejores pensamientos, pero con buenos hábitos y pensamientos de alta vibración, seguramente sumaremos a nuestra salud cerebral.

