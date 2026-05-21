Costosa infidelidad

Feliz jueves a todos mis lectores de Caraota Digital, esta semana les traigo algo que ocurre de manera muy común en diferentes lugares, aunque existe mucho tabú, pero es de vital importancia realizar nuestros exámenes, cuando tenemos una vida sexual activa.

Hace ya unas semanas, Carlota vivió una pequeña aventura, cuando su prometido fue obligado a viajar por unos días fuera de la ciudad. En principio Carlota solo tenía la intención de relajarse un rato con sus amigas de la universidad visitando un conocido local nocturno.

Después de unos cuantos tragos y muchas carcajadas, Carlota llamó la atención de un apuesto joven marino, de paso por la ciudad, quien, con su impecable uniforme blanco, la abordó con interesante conversación apartándose del grupo.

A Carlota le resultaba aquel oficial irresistible, quien poco a poco fue ganando su confianza desencadenando aquel mágico encuentro en varios besos con intercambio de atrevidas caricias, mientras los protegía la penumbra de una solitaria terraza.

Un superior se acercó ordenando al joven la retirada, sin darle tiempo siquiera de intercambiar teléfonos.

Carlota fue con picardía al encuentro de sus amigas y poco tiempo después regresaron a sus residencias, despidiéndose entre risas y cómplices miradas. Los días siguientes, cuando chateaba con su prometido, la conciencia de Carlota le daba una que otra punzada de culpa, pero rápidamente se excusaba pensando “solo fueron unos besos inocentes, él nunca se va a enterar”.

Semanas después Carlota sentía algo extraño en la encía debajo de una de sus muelas, por lo que pidió a su madre le hiciera el favor de solicitar una cita para chequeo.

En el consultorio del centro odontológico Carlota, se sentía incómoda y algo encandilada por la potente luz de la lámpara. Obedecía cada orden de la Dra. Benavides, abriendo ampliamente la boca y desplazando la lengua en distintas direcciones.

La Dra. observó con preocupación la presencia de una extraña úlcera de bordes muy bien definidos en la encía de Carlota, la misma al ser tocada no generaba dolor o molestia alguna.

La Dra. Tomó muestras y sospechando el diagnóstico, indicó tratamiento con un antibiótico, a los pocos días la lesión ya estaba cicatrizando, pero Carlota fue llamada para asistir a la brevedad posible al centro asistencial.

La Dra. en tono maternal, le preguntó sobre sus contactos y relaciones íntimas, a lo que Carlota respondía con mucha timidez, hasta que finalmente le dijo: Carlota la lesión en tu boca se transmite por el contacto íntimo con personas infectadas, debes ser muy honesta y comunicarlo a todos aquellos con los que has tenido alguna relación. Tienes una enfermedad venérea llamada Sífilis.

Las enfermedades de transmisión sexual conocidas con las siglas ETS, son aquellas que se contagian a través del contacto íntimo con personas infectadas, este contacto suele ser genital, oral o anal. Los agentes pueden ser bacterias, virus o parásitos.

La Sífilis es una enfermedad de transmisión sexual ocasionada por una bacteria llamada treponema pallidum, la cual cursa por varias etapas. Tras el contacto con la persona infectada, hay un período de incubación de unas tres semanas, luego aparece una úlcera única, pequeña e indolora en el sitio por donde ocurrió el contagio. Esta lesión permanece por varias semanas y luego desaparece sola.

Al evolucionar a la segunda etapa, el paciente presenta una erupción cutánea que no pica, frecuentemente en manos y pies. Más adelante se llega a la etapa terciaria donde la enfermedad puede afectar de manera muy grave algunos órganos con efecto destructivo en especial del sistema nervioso, osteo-articular y vascular

El diagnóstico se realiza a través de los hallazgos clínicos y se corrobora con los exámenes de laboratorio.

El tratamiento se hace con antibióticos que logran erradicar la bacteria. Carlota fue sometida a un tratamiento médico logrando curar la enfermedad, pero su relación sentimental no aguando aquella contaminada infidelidad.

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