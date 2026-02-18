Cirugía de consultorio: Resolviendo pólipos y miomas sin pasar por el hospital

Por la Dra. Carmen Mantellini

Feliz miércoles a mis lectoras, espero disfrutaran este Carnaval y día del amor, tomando en cuenta los cuidados que hemos conversado en semanas anteriores. Gracias por sus comentarios en mis redes sociales sobre la Endometriosis, aunque si afecta mucho la calidad de vida, hoy tenemos formas efectivas de mejorarla.

El sistema de salud actual nos exige ser más eficientes sin sacrificar la seguridad. Tradicionalmente, si una mujer presentaba un pólipo endometrial o un pequeño mioma, el camino era largo: exámenes preoperatorios, hospitalización, anestesia y un periodo de recuperación que interrumpía su vida laboral y personal.

Hoy, gracias a la histeroscopia con láser, este paradigma ha cambiado radicalmente.

​Precisión quirúrgica en minutos

La aplicación del láser en procedimientos ambulatorios representa una de las mayores ventajas asistenciales y económicas de la década. En la resección de tabiques uterinos, pólipos o miomas submucosos pequeños, el láser ofrece una visibilidad inigualable.

Al cortar y coagular simultáneamente con alta precisión, el sangrado es mínimo. Esto permite al ginecólogo trabajar con una claridad que las técnicas tradicionales a veces dificultan.

​Beneficios para la paciente y el sistema

​Menor dolor: Al ser técnicas menos invasivas, la necesidad de anestesia profunda disminuye, lo que reduce los riesgos asociados y las náuseas postoperatorias.

Recuperación exprés: La paciente suele salir caminando del centro de salud, retomando su rutina casi de inmediato.

Ahorro de costos: Al evitar hospitalizaciones y reducir los tiempos quirúrgicos, se optimizan los recursos económicos, algo vital en el contexto actual.

​Un modelo centrado en la mujer

Este enfoque «ambulatorio» no significa que el procedimiento sea menor o menos importante; significa que la tecnología ha avanzado lo suficiente como para adaptarse al ritmo de la paciente. El uso de energía láser en el consultorio refuerza un modelo de atención respetuoso con el tiempo y el cuerpo de la mujer, demostrando que la innovación tecnológica tiene su mayor impacto cuando se traduce en comodidad y seguridad.

