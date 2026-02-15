Círculo Virtuoso: Cuando tu pasión se convierte en «algo» que suma a otros

Por María Laura García

A menudo me detengo a pensar en cuál es el verdadero motor que me ha impulsado a seguir comunicando después de tantos años de carrera, en esos momentos en los cuales me pregunto ¿Vale la pena tanto sacrificio? En un país que estuvo sumergido en continuos períodos críticos en los cuales hacer producción independiente (conseguir quien invirtiera en contenidos de salud) era sumamente difícil.

Hoy, mirando hacia atrás, tengo la respuesta clara: no es solo hacer lo que me gusta periodísticamente hablando en contra, incluso de lo que los medios consideraban contenido poco relevante y que “no daba” audiencia (el tiempo me dio la razón en el hecho que estaban muy equivocados), era entender que lo que hago le sirve a los demás de una forma vital pues les educa y le regala bienestar. He descubierto que existe un círculo virtuoso que alineaba mi oficio con un propósito superior, y cuando logras el privilegio de entrar en él, el trabajo diario deja de ser una carga para convertirse en una fuente inagotable de motivación y trascendencia.

Cada vez que pensaba en renunciar, había un mensaje de Dm, un correo o alguien en la calle agradeciéndome que, por mi trabajo, habían sanado o vivían con mayor bienestar. En consecuencia, vivir con propósito no es un lujo; es una de las formas más efectivas de generar una salud mental robusta gracias a la autoestima sana y a la satisfacción de hacer algo bueno para ti y para otros.

Como bien señala un estudio reciente publicado en PubMed Central (PMC) sobre el bienestar eudaimónico, el «trabajo con sentido» es un recurso protector clave para nuestra estabilidad emocional. Cuando tu oficio te apasiona, pero además impacta positivamente la vida de otros, activas una motivación intrínseca que no depende de factores externos, de la buena o mala situación de país en el que vives.

En mi caso, he comprobado el cómo recibir un mensaje claro puede empoderar a alguien para salvar su propia vida y para mí ha resultado el combustible más potente contra el agotamiento o el famoso burnout, en los momentos retadores.

La Comunicación como Herramienta Vital

Este enfoque del propósito y del servicio a otros como la mejor fórmula para sentirte realizado profesionalmente no es solo una percepción personal. La Organización Panamericana de la Salud (OPS) ha sido tajante: la comunicación en salud es una herramienta vital para salvar vidas. No es solo «dar información»; es un acto de honestidad, empatía y comprensión de las necesidades de bienestar de los pueblos.

Como bien señala un editorial de la revista Biomédica (vía SciELO), los expertos Enrique Ardila y Carlos Arturo Hernández sostienen que la comunicación en salud es, en esencia, un proceso de comprensión y de compartir significados que constituye un elemento fundamental de la ética médica.

Cuando comunicamos sobre salud, nos convertimos en el puente entre el conocimiento técnico y la realidad humana. Al dedicarme a esto, entiendo que no estoy simplemente llenando espacios en radio, TV o redes; estoy facilitando la alfabetización en salud. Como lo describe el Marco Estratégico de la OMS, una comunicación eficaz es el eje para construir sociedades más informadas y saludables. Es aquí donde mi pasión se encuentra con la utilidad pública, y es ahí donde la gratificación deja de ser transaccional para volverse transformacional.

He aprendido que cuando juegas a la excelencia e impactas positivamente a otros, la compensación —ya sea económica o profesional— llega por añadidura. No hay mayor satisfacción que la de ser útil, por eso A Tu Salud, no se ha quedado en los medios, realizamos actividades en centros comerciales, colegios y actividades deportivas para acercar a la gente los profesionales del área que los eduquen en términos de hábitos saludables.

Al ser ese puente, le damos un sentido humano a la ciencia. Como bien dice la investigadora Ileana Petra Micu, citada en los textos de salud mental, la comunicación es la habilidad de mostrar nuestra personalidad dentro de una relación de ayuda. Y es en esa relación donde me siento más feliz y realizada.

Mini Manual: Cómo encontrar tu pasión y ponerla al servicio del mundo

Si hoy sientes que tu rutina carece de alma, te invito a realizar este ejercicio de introspección para encontrar tu propio círculo virtuoso en este 2026:

1. Detecta tus «Horas de Flujo». Identifica aquellas actividades donde pierdes la noción del tiempo. ¿Qué harías incluso si no te pagaran? Ese es el embrión de tu pasión. Pero recuerda: la pasión sin servicio es solo un pasatiempo; la pasión puesta al servicio es un propósito nos permite sentirnos realizados, importantes y orgullosos de nosotros mismos.

2. Busca la necesidad en el entorno. Mira a tu alrededor. ¿Qué vacío ves que tu talento podría llenar? Según el Marco Estratégico de la OMS, la comunicación debe ser accesible, creíble y oportuna. Pregúntate: «¿Cómo lo que yo sé hacer puede ayudar a que otros vivan mejor?».

3. Apuesta por la «excelencia de servicio». Durante una semana, haz tu trabajo pensando únicamente en el beneficio de quien lo recibe. El Dr. Javier Sanz-Valero destaca que favorecer la comunicación en el trabajo no solo mejora la satisfacción, sino que fortalece las redes de apoyo. Notarás cómo tu propia energía aumenta cuando dejas de mirar tu ombligo para mirar a los ojos del otro.

4. Cultiva la curiosidad ética. Un oficio con propósito te obliga a aprender constantemente. No te conformes. Como sugiere la revista Biomédica, la comunicación científica es un proceso de apropiación social. Mantente curiosa sobre cómo mejorar tu mensaje para que realmente cause un impacto.

5. Evalúa el «salario emocional». Al final del día, no cuentes solo tus tareas cumplidas. Pregúntate: «¿A quién le hice la vida más fácil o saludable hoy?». Como dice la OPS, informar con empatía protege a las familias. Esas son las medallas que realmente cuentan.

