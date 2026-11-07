Chichiriviche de la Costa: el paraíso submarino ‘secreto’ detrás de la montaña que debes explorar

Apenas a un par de horas del ruido frenético de Caracas, siguiendo la ruta que serpentea hacia el oeste del estado La Guaira, el paisaje sufre una metamorfosis radical: llegas a Chichiriviche de la Costa y puedes practicar buceo.

Atrás dejas el cemento y el tráfico de la autopista para dar paso a una carretera sinuosa cargada de árboles —a ratos exigente, con curvas que obligan a bajar la velocidad y contemplar el precipicio— que desemboca en una ensenada mágica.

Cuando visitas por primera vez Chichiriviche de la Costa, como fue mi caso, suele llevarse una grata sorpresa: lejos de ser un simple balneario de paso, este pueblo costero es una joya donde el turismo de desconexión y el submarinismo encuentran uno de sus mejores escenarios en el caribe venezolano.

Es uno de los paraísos submarinos de Venezuela por excelencia, siempre recomendado para practicar buceo, y por su cercanía a Caracas, lo elegí para esta primera vez.

Me encanta hacer snorkel, y bucear es una experiencia que quería desbloquear hace rato, pero lo confieso: me daba miedo… me armé de valor y me atreví fue mágico y la vida marina me recargó la energía al 100%.

Lo que ves a diez metros de profundidad es hermoso, pero debes respetarlo, aprecia esa flora y fauna única, quizás hasta llores bajo el agua.

OLEAJE MANSO: POSTAL CASI ÍNTIMA

Para el turista convencional, «Chichi» —como le dicen con afecto los habituales— ofrece una postal casi íntima. A diferencia de otras playas del litoral central, su bahía resguardada regala un oleaje manso y aguas profundas que invitan tanto al descanso en la arena como al disfrute familiar.

La dinámica del pueblo tiene un encanto propio: la combinación de mar y río, las posadas acogedoras, la calidez de su gente y el aroma a pescado frito recién salido del sartén convierten cualquier fin de semana en un verdadero respiro mental.

Es turismo sin pretensiones excesivas, de esos que reconcilian al viajero con la naturaleza y la sencillez.

VAMOS A MIRAR BAJO EL AGUA

Pero el verdadero magnetismo de Chichiriviche de la Costa ocurre cuando uno decide mirar hacia abajo. No es casualidad que sea considerada la gran «bahía escuela» del buceo en Venezuela.

Gracias a la protección natural de su ensenada y a la posibilidad de sumergirse directamente desde la orilla, este rincón guaireño democratiza el acceso al mundo submarino.

Tanto quien se coloca un tanque por primera vez con la guía de operadoras locales como el buzo experimentado que busca explorar puntos cercanos en lancha, encuentran aquí una especie de piscina natural gigante llena de vida.

Al descender unos pocos metros, el silencio del fondo marino despliega una coreografía fascinante. Sus paredes rocosas y coralinas sirven de hogar a cardúmenes de isabelitas, cachamas, peces trompeta y jureles, además de curiosos arrecifes artificiales —como las icónicas estatuas de Cristo sumergida— que ya forman parte de la identidad del lugar.

Bucear en Chichiriviche enseña una lección valiosa sobre el turismo responsable: bajo el agua somos meros visitantes, y conservar ese ecosistema intacto es el único boleto válido para seguir regresando.

MANTENIMIENTO VIAL, DESTINO SEGURO

Por supuesto, el destino no está exento de retos. El mantenimiento vial y la gestión de servicios en temporadas altas siguen siendo tareas pendientes para que la experiencia sea redonda de principio a fin. No obstante, la mística del lugar supera con creces cualquier bache en el camino.

Apostar por el turismo y el buceo en Chichiriviche de la Costa es mucho más que planificar una escapada de fin de semana.

Es descubrir que, sin necesidad de tomar un avión ni cruzar fronteras, tenemos a la vuelta de la esquina un santuario azul capaz de recordarnos lo privilegiada que es nuestra geografía. Solo hace falta voluntad para recorrer la curva final, ponerse la máscara y dejarse maravillar.

Hacer turismo en sus playas es la mejor forma de ayudar a La Guaira a levantarse. Un pescado frito frente al mar, siempre valdrán el viaje… ¿Y tu con quién te atreverías a bucear?

Esto es… ¡Venezuela Enamora!

Esta es una columna nació con el fin de resaltar la hermosura y bondades de nuestro extenso y diverso país, si tienes una historia o leyenda qué destacar sobre turismo o gastronomía, puedes contactarme a través de mis redes sociales: Lohena Reverón, CEO de @venezuelaenamora.