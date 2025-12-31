Bienestar total: La receta para un detox femenino antes, durante y después de la Navidad

Por la Dra. Carmen Mantellini

Ante todo un feliz año 2026, frente a cualquier situación que podamos tener, mi mayor deseo es de una salud integral, porque luego de escribirles cada semana durante todos estos años, entiendo que lo más importante que es la salud como pilar para tener una verdadera calidad de vida.

Por eso quiero comenzar este nuevo año realizando un resumen de los puntos más importantes que abordamos durante todo el mes, ya que no solo es pensar en vacaciones, muchas se quedan en casa, pero alterando su rutina diaria, y aunque no lo crean esto altera de manera significativa nuestra salud.

En diciembre y enero, muchas mujeres buscamos un détox para compensar los excesos. Propongo un concepto détox; más profundo, que abarca la salud física, mental y ginecológica. Se trata de una preparación que empieza antes de empacar. Ya es diciembre y tenemos una nueva oportunidad para descansar y tal vez reencontrarnos con nuestros seres queridos, y esta debe ser abordada con conciencia plena.

Muy importante antes de organizar tu viaje o comenzar la época de fiestas y reuniones es recordarte que es crucial tener tu chequeo anual al día, incluyendo exámenes ginecológicos, exámenes de mama y revisiones generales para así disminuir la posibilidad que nos ocurra un imprevisto cuando estemos lejos de casa o estando en ella compartiendo con nuestros seres queridos.

​

El verdadero descanso requiere desconexión del estrés. La salud mental es tan importante como el resto de las cosas que hemos mencionado, por lo que recomiendo prácticas como el mindfulness para “asegurar la calma.” A esto se suma el poder del descanso: Recuerda la importancia del sueño, que puedas dormir al menos 7 horas cada día, idealmente yendo a la cama siempre a la misma hora, le dice a tu sistema que todo está en orden, lo que te ayudará a regular menos desequilibrios, sobre todo a tu regreso.

Intenta mantener una dieta equilibrada incluso durante el viaje o si te quedas en casa, porque muchas veces nos gusta “picar” durante altas horas de la noche… Si bien es habitual tener alteraciones en el hábito intestinal, una alimentación rica en fibra puede ayudarnos a mantener a tono el reloj biológico. La compensación no es ir al gimnasio por horas, sino ser constante con el movimiento suave. Recuerda que una caminata corta después de cada comida ayudará a mantener bajo control los niveles de azúcar.

El cuidado femenino en vacaciones es un proceso 360°, donde la responsabilidad personal es la llave para un disfrute pleno. Nada como la salud para disfrutar plenamente de esos días. Invito a las mujeres a adoptar un enfoque détox, priorizando la salud mental, el sueño y el chequeo médico anual.

​¡Sígueme en todas las redes sociales como @Dramantellini para más consejos de salud femenina en este 2026!