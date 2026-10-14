Alergia al frío: ¿Mito o realidad?

La alergia al frío existe y tiene nombre, se le conoce como “urticaria por frío” y hay estudios que señalan, que afecta aproximadamente a 5 de cada 10.000 personas cada año. Es más frecuente observarla en adultos jóvenes y puede aparecer de forma súbita, incluso en quien nunca había tenido problemas con las bajas temperaturas.

Los síntomas que se presentan después de estar en contacto con algo frío, salir a correr con viento frio, tomar alguna bebida fría o meterse en agua fría, pueden aparecer: sarpullido, picazón intensa, enrojecimiento de la piel y, a veces, “hinchazón” en la piel.

En los casos más severos puede presentarse: dificultad para respirar o una reacción alérgica generalizada. Las acciones de mayor riesgo suelen ser la inmersión completa en agua fría o los baños con hielo.

Esta condición cobra especial importancia en el deporte y en los atletas de alto rendimiento. Ya que el frío sigue siendo una herramienta habitual de recuperación (crioterapia). Lo que para muchos puede ser un alivio, para quien padece esta patología, puede convertirse en un procedimiento peligroso.

Existen en la literatura, ejemplos reales de atletas que lo han experimentado: El esquiador olímpico canadiense Noah Bowman y el portero de hockey Chris Truehl, ambos siguieron compitiendo en sus respectivos deportes, con las precauciones adecuadas.

Estos ejemplos demuestran que se puede seguir en el alto rendimiento deportivo, pero hay que cambiar las estrategias. Mis recomendaciones como especialista en traumatología deportiva son:

Si notas picazón o sarpullido después de exposición al frío, consulta con tu médico de confianza.

Evita los “baños de hielo” y la crioterapia, si padeces o has tenido alguna reacción previamente.

Usa ropa que proteja bien la piel del viento y del frío.

Si eres atleta, notifica al equipo médico y a tus entrenadores, para estar alerta durante los entrenamientos y competencias.

En caso de reacción severa, actúa rápido y busca ayuda inmediata.

El frío no es el enemigo, pero sí hay que ser precavido.

Ahora bien, la pregunta de las 64 mil lochas: ¿Y si existe la alergia al frío, también es posible tenerla al calor? Y la respuesta es “Sí”, si es posible. También existe la “urticaria por calor” y también reacciones relacionadas con el aumento de temperatura corporal durante el ejercicio.

Ambas condiciones expresan lo mismo: nuestro cuerpo puede reaccionar de forma exagerada a cambios de temperatura. La clave no es tenerle miedo al calor ni al frío, sino estar atento a cómo reacciona nuestro cuerpo, identificar los síntomas a tiempo y buscar alternativas seguras de recuperación.

En el deporte de alto rendimiento y en la vida diaria prevenir, siempre será la mejor estrategia. Comparte esta columna si consideras que alguien necesita leerla y sígueme por mis redes sociales @drmendezve para obtener información sobre salud, deporte y bienestar.

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