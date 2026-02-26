A veces tomar «el camino equivocado» puede generar prostatitis

Por el Dr. Ricardo Soto-Rosa

Saludos a mi audiencia de Caraota Digital, llegamos otro jueves con mucha información, y respondiendo a sus mensajes en mis redes sociales, sobre estas historias donde buscó crear conciencia en diferentes patologías. Hoy continuamos con la de Luis Fernando.

Llegó el esperado jueves en que Luis Fernando tenía cita con el urólogo, estaba muy contrariado por tener que asistir a tan temprana edad “para un examen de viejos”, no sabía si realmente el ginecólogo de Camila estaba siendo asertivo en su indicación…, si serviría de algo pasar por eso…En la oficina se filtró el chisme de la visita al urólogo y de una vez comenzaron los chistecitos.

El Dr. Brizuela atendió a Luis Fernando con gran profesionalismo, una vez escuchado el relato inicial, fue haciendo preguntas muy inteligentes sobre los distintos síntomas de sus molestias perineales, las punzadas genitales, el dolor durante el clímax, así como la presencia de sangre en el eyaculado, las mismas eran integradas de manera magistral y todo señalaba a la próstata como el asiento del problema.

Interrogo en cuanto a la higiene y su protección durante las relaciones, haciendo énfasis en una pregunta que resulto bochornosa para ambos: – ¿ustedes practican relaciones con penetración anal sin protección?, lo que ambos negaron de entrada. Pero Camila recordó con vergüenza que, en una oportunidad, teniendo relaciones de manera intempestiva, en un lugar prohibido, la penetración equivocó el camino, lo cual corrigieron enseguida y posterior a ese evento, ella sufrió una infección urinaria bastante sintomática.

También Camila le comentó al Dr. Brizuela – Me llama mucho la atención, que, desde ese día, de la penetración equivocada, estoy presentando infecciones urinarias con bastante frecuencia siendo más usual, cuando hemos tenido mucha intimidad….

Otra pregunta clave que hizo el Dr. Brizuela fue si notaban algún cambio con respecto a la duración del coito o la facilidad para que Luis Fernando alcanzará el clímax demasiado rápido.

Camila pensó “que comerá este doctor que todo lo adivina” Luis Fernando reconoció enseguida su bochornosa condición al Dr. Brizuela, quien le dio orden de pasar a la sala de examen, donde ya más convencido y en confianza se despojó de la ropa y se colocó la tradicional botica de papel azul con la abertura hacia atrás.

El Dr. Brizuela realizó un detallado examen físico que complemento con un ecosonograma del abdomen, mientras Luis Fernando a cada movimiento del facultativo tenía la premonición del tacto inminente, viendo en su imaginación, la cara de burla, de sus compañeros de trabajo haciéndole señas obscenas.

No fue sino al final de la exploración que le dio orden a Luis Fernando de acostarse de lado viendo a la pared y con las rodillas algo flexionadas. Entonces procedió con el tacto y al momento de palpar la próstata, Luis Fernando dio un aullido de dolor. El doctor describió la glándula como blanda y aumentada de tamaño, siendo claro el diagnóstico de prostatitis.

A pesar del dolor, el médico practicó cierta expresión sobre la superficie prostática, observando como una secreción corría hacia la punta del miembro. Al finalizar el examen, Luis Fernando debió recoger en un envase el primer chorro de orina para cultivar y tratar de identificar al germen causante de la infección.

En su elegante despacho, el sabio Dr. les explicó sus impresiones: -Teniendo en cuenta la cronología de los hechos, presumo que el origen fue consecuencia de lo que ustedes han llamado la “penetración equivocada” la cual ocurrió sin protección.

-Como ustedes saben, la vía de excreción ano rectal está impregnada de materia fecal, conteniendo abundantes bacterias. La ocasión descrita por ustedes, fue una oportunidad perfecta y las bacterias colonizan la uretra de Luis Fernando, para luego alcanzar su próstata, donde se comenzaron a reproducir constituyendo un proceso infeccioso e inflamatorio conocido con el nombre de prostatitis, la cual se manifiesta generalmente con síntomas muy ambiguos como son: punzadas ocasionales en el pene o los testículos, dolor o peso en el periné o bajo vientre así como dolor durante la eyaculación y también la prostatitis ocasiona la hemospermia que es la presencia de sangre en el eyaculado.

Camila comentó – ¡claro! ahora entiendo de dónde salió esa sangre que tanto nos alarmó. Y luego preguntó: ¿Y estas infecciones urinarias tan frecuentes que me están dando, cómo se producen? A lo que el doctor contestó: -cada vez que tienen relaciones, el semen contaminado viene con abundantes bacterias que igualmente colonizan tus vías urinarias.

El Dr. con su bolígrafo de marca, comenzaba a escribir en el papel de lino, mientras les decía: -Ahora debo colocar un tratamiento médico con antibióticos por largo tiempo para Luis Fernando ya que es difícil erradicar las bacterias que se han anidado en la próstata. Esperemos que el cultivo que tomamos nos permita identificar correctamente la bacteria y establecer cuál es el mejor antibiótico para tratarla.

Camila también insistió en lo de la eyaculación precoz a lo que el Dr. le dará una explicación muy completa con una estrategia de tratamiento la próxima semana, no se la pierdan, y para hablar de esta y otras patologías, los espero en mis redes sociales @drsotorosa.

