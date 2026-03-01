Wingo estrena ruta entre Medellín y Caracas en plena reactivación aérea con Venezuela

Mundo

(EFE).- La aerolínea colombiana de bajo costo Wingo inició este domingo su nueva ruta directa entre Medellín y Caracas con tres frecuencias semanales, un paso que refuerza la conectividad aérea entre Colombia y Venezuela tras la suspensión ocasionada por las tensiones entre el país caribeño y Estados Unidos.

«Wingo anuncia el inicio de operación de su ruta Medellín-Caracas como parte de su apuesta por contribuir a una conectividad cada vez más sólida entre Colombia y Venezuela», señaló la compañía en un comunicado, en el que destacó que con esta apertura se consolida como la única aerolínea colombiana que conecta de forma directa a la capital venezolana con dos ciudades del país.

La nueva ruta operará tres veces por semana, los domingos, martes y viernes, y convierte a Medellín en el segundo punto de conexión directa de la aerolínea con Venezuela, complementando el enlace entre Bogotá y Caracas, reanudado el pasado 16 de enero.

Además Wingo prevé ampliar su oferta a partir de abril con un vuelo diario entre Bogotá y Caracas, lo que incrementará su capacidad en uno de los mercados internacionales más relevantes para la compañía.

«Este crecimiento representa nuestra apuesta por sostener una conectividad accesible, con un modelo low cost que permite que más personas puedan reencontrarse y mantenerse conectadas entre Colombia y Venezuela», señaló el vicepresidente Comercial y de Planificación de Wingo, Jorge Jiménez, citado en el comunicado.

Los vuelos entre Colombia y Venezuela fueron suspendidos a finales de noviembre luego de que la Administración Federal de Aviación de Estados Unidos (FAA) recomendara extremar la precaución al sobrevolar ese país, lo que llevó a restricciones por parte de las autoridades venezolanas.

En las últimas semanas varias aerolíneas han retomado sus operaciones con motivo de la reapertura progresiva de las conexiones aéreas.

Latam Colombia retomó en febrero sus vuelos entre Bogotá y Caracas y prevé operar frecuencias diarias desde abril, y Avianca reinició esa misma conexión con una operación diaria el pasado 12 de febrero. EFE

