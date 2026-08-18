Volvió a temblar en España: Reportaron sismo de 4,7 que provocó desalojos y desprendimientos

(EFE).- Un terremoto de magnitud 4,7 y con epicentro en la localidad granadina de Gójar (Granada), así como sus cuatro réplicas, ha obligado a desalojar de manera preventiva los Palacios Nazaríes y la Alcazaba del monumento de la Alhambra de Granada, uno de los más visitados en España.

Según han informado a EFE fuentes del monumento, un equipo está analizando la situación de manera continuada y ha decidido de momento suspender las visitas y desalojar estos espacios.

#18AGO | Un sismo de magnitud 4,8 sacudió este martes Granada y otras zonas del sur de España. El epicentro se ubicó en Gójar y el movimiento dejó tres heridos leves, además de daños materiales, grietas y desprendimientos en varios edificios. Videos: @ESPECIGEST pic.twitter.com/mMWgcEDX3U — Caraota Digital (@CaraotaDigital) August 18, 2026

El Instituto Geográfico Nacional (IGN) registró esta mañana a las 10:37 horas el terremoto de magnitud 4,7, con epicentro en Gójar, y posteriormente se produjeron cuatro réplicas, una de ellas con intensidad 4 a las 10:53 horas.

El IGN ha contabilizado también un terremoto de 2,9 con epicentro en Padul, otro de 2,8 con epicentro en Alhendín y uno más, esta vez de 2,6, en Las Gabias.

‼️Tres #terremotos sacuden #Granada en una hora. Las magnitudes: 4,8 , 4,0 y 4,2. 🏥 A las 12:15h se reportan tres heridos. Ha habido otras tres treplicas más en estás últimas horas (entre 2,6 y 2,9). pic.twitter.com/hjGasy1TQv — MeteoÁvila (@Meteoavila2) August 18, 2026

La intensidad del primer temblor y sus réplicas ha provocado que salte la alerta de seísmos de Google en numerosos teléfonos.

#18AGO | La intensidad del temblor provocó la evacuación preventiva de la Alhambra y el cierre temporal de museos, edificios administrativos y otros espacios públicos. Los servicios de emergencia recibieron cerca de 50 llamadas relacionadas con daños en construcciones. Video:… pic.twitter.com/gynCAEHlJL — Caraota Digital (@CaraotaDigital) August 18, 2026

El presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, ha pedido «máxima prudencia» ante los terremotos que se han vuelto ha registrar este martes en el área metropolitana de Granada.

«Los expertos señalan que es posible que los movimientos sísmicos y las réplicas continúen en la zona, y es importante conocer cómo debemos actuar en estas situaciones. Sigamos los consejos y mantengamos la serenidad, por favor», ha indicado el presidente andaluz a través de su cuenta de la red social X.



De momento, el Metro de Granada ha anunciado que reduce la velocidad de circulación a 30 kilómetros por hora mientras la Policía Local de Granada ha pedido calma a la población, seguir medidas de autoprotección y no permanecer junto a edificios por el riesgo de caída de elementos.

EFE