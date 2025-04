«Volví a nacer»: Los videos inéditos que publicó reconocida periodista venezolana antes del derrumbe en discoteca de Dominicana

La periodista venezolana, Elianta Quintero, señaló que «volvió a nacer» tras sobrevivir a la tragedia en la discoteca Jet Set de República Dominicana en la que hasta ahora las autoridades han registrado 218 fallecidos.

«En tantos años de carrera jamás pensé llegar a ser una ‘sobreviviente’. Gracias infinitas a todos por su preocupación y cariño. Les pido que sigamos orando sin parar por todos los involucrados en esta tragedia. Latinoamérica está de luto», asentó.

En ese sentido, agradeció a todos los que le han escrito para mostrarle su solidaridad en este momento tan doloroso. «Aunque no pueda responder a cada mensaje, les aseguro que los estoy leyendo y los valoro profundamente», indicó en el texto divulgado a través de sus redes sociales.

«Sus muestras de cariño, oraciones y apoyo han sido un bálsamo para mi alma que recibe con gratitud esta oportunidad que me da Dios de seguir viviendo. Me duele mucho el cuerpo, peго más me duele el alma, por todos los afectados por esta tragedia. Mi abrazo infinito para todos», continuó.

Elianta Quintero estaba muy cerca de la tarima al momento que se desató la tragedia. A través de otra publicación se puede ver cómo se encontraba a pocos metros del merenguero Rubby Pérez, quien murió en el hecho.

«Estoy viva y eso ya es un milagro. Fue casi una hora que estuvimos bajo los escombros, pero afortunadamente no hay nada comprometido más allá de una sutura en la cabeza y una mano inmovilizada. Emocionalmente esto es poco a poco, hoy puedo hablar con un poco más de calma», dijo en entrevista con Shirley Varnagy en Onda.

EN EXCLUSIVA “Quiero ser testimonio del milagro”

La periodista Elianta Quintero (@equinteroVV) sobrevivió al colapso del techo en la discoteca Jet Set tras pasar 40 minutos bajo los escombros. Hoy comparte su historia en #ShirleyRadio con un solo propósito: dar gracias y… pic.twitter.com/toBTHPRP1u — Shirley Varnagy (@ShirleyVarnagy) April 10, 2025

HOMENAJE A RUBBY PÉREZ

A través de los videos subidos por Elianta Quintero se puede ver que durante el concierto Rubby Pérez le dedicó un espacio a Venezuela y cantó temas como Viva Venezuela y Sentir Zuliano.

«Así quiero honrar tu vida. Con música, esa noche demostraste tu amor por mi amada Venezuela, país que te quiere y llora tu partida tanto como nuestra hermosa República Dominicana», escribió Quintero.

Asimismo, destacó la rapidez con que ocurrieron las cosas. «Te quería conocer, sin saber que iba a ser tu último concierto. Personas como tú no se mueren, se transforma, porque tu voz vivirá siempre con nosotros», concluyó.