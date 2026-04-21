VIRAL: Un tigre escapó hacia las gradas en pleno espectáculo de circo, todo el caos quedó grabado

Momentos de pánico se vivieron este fin de semana en un circo de la ciudad de Rostov del Don, en Rusia, cuando un sistema de seguridad falló y un tigre saltó a las gradas, a pocos metros de los espectadores.

En redes sociales se viralizaron videos del incidente. En las imágenes se aprecia que la barrera que separa al escenario del público fallo y el tigre saltó por encima, cayendo en el área de los asientos.

Por su parte, otro de los videos captó al tigre moviéndose entre las filas de asientos. Aunque algunos espectadores intentaron huir, otros, extrañamente, permanecieron tranquilos en las butacas.

«Estimados visitantes, por favor, mantengan la calma o empeorarán las cosas», dijeron por los altavoces del recinto. De acuerdo al medio The Moscow Times, el tigre estaba con otros dos ejemplares, quienes permanecieron en el escenario durante el incidente.

Finalmente, un entrenador guió al tigre hacia la salida y este abordó un contenedor de transporte seguro. Como era de esperar, el espectáculo fue suspendido.

EL TIGRE NO ATACÓ A NADIE

Los videos grabados en el circo dejaron en evidencia que el tigre, a pesar de la tensión del momento, parece tener una actitud tranquila. Según las autoridades locales, el animal no atacó a ninguno de los asistentes.

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El Comité de Investigación puso en marcha este lunes las investigaciones sobre el siniestro. Aunque no hay reporte de heridos o daños graves, las autoridades presumen que se violaron las normas de seguridad.