VIRAL: Trabajador de una fábrica en China iba distraído jugando con su teléfono y lo que pasó fue terrible por no ver el suelo

Un hombre que jugaba con su teléfono mientras trabajaba en una fábrica en China estuvo al borde de la muerte luego de caer al vacío por el hueco de un ascensor.

Los hechos ocurrieron este 24 de junio en Guangdong y el video de la cámara de seguridad no ha tardado en hacerse viral. En el clip se puede ver que mientras esperaba el ascensor en la fábrica, no se dio cuenta de que el aparato aún no había subido e intentó entrar con una transpaleta.

En el clip queda evidencia como en todo momento el hombre no despega la mirada de la pantalla de su teléfono, lo que terminó desencadenando el caos. Como resultado, él y su pesada carretilla cayeron en el hueco del ascensor.

📱 Un trabajador perdió la vida luego de caminar distraído con el teléfono en la mano y caer directamente al vacío del ascensor. pic.twitter.com/DZLhcKIUsz — Actualidad Viral (@ActualidaViral) June 26, 2025

El incidente ocurrió aproximadamente a las 8 de la noche. De acuerdo con medios locales, el joven cayó desde un segundo piso. Tras escuchar el fuerte golpe, el resto de los trabajadores de la fábrica acudieron para ayudarlo y lo trasladaron rápidamente a un hospital cercano.

Afortunadamente, el hombre seguía consciente y los galenos informaron que su vida no estaba comprometida. Por suerte, la pesada transpaleta no le cayó encima tras la caída.