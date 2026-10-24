VIRAL: Periodista colombiano sufrió doble intento de robo mientras transmitía en vivo en una calle de Bogotá

Un intento de robo sorprendió al periodista colombiano Miguel Ángel Peñaranda, del medio Noticias Uno, mientras realizaba un reporte en directo por las calles de Bogotá, hecho que se hizo viral en redes sociales.

Dos hombres a bordo de bicicletas se acercaron al comunicador e intentaron arrebatarle el teléfono móvil con el que transmitía para el programa El Reporte Coronell.

El periodista reaccionó con agilidad, esquivó ambos manotazos y logró conservar su equipo de trabajo. Los delincuentes ejecutaron los dos ataques en cuestión de segundos, la noche del miércoles 21 de octubre, cerca de las 10:19 pm.

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«Uy, pasó un señor y casi me deja sin celular. Vea, dos», expresó Peñaranda al advertir lo que estaba ocurriendo.

El equipo del programa reaccionó al instante ante la amenaza que sufría su compañero en la vía pública. Jhonathan Taborda Carmona, locutor y productor audiovisual de Noticias Uno, confirmó durante la emisión que habían intentado robarle en dos ocasiones.

«Dos veces le intentaron robar el celular», manifestó.

Ante el peligro inminente, el periodista Yezid Daniel Baquero le recomendó acercarse a una portería cercana para resguardarse y continuar en un lugar más seguro.

Noticias Uno difundió el video del suceso en su cuenta oficial de X (Twitter), donde se observa cómo el periodista elude la agresión. El incidente ocurrió mientras se abordaban declaraciones del exjefe paramilitar Salvatore Mancuso.

Como era de esperarse, este hecho dejó múltiples comentarios de usuarios de redes sociales.

«Lástima que normalicemos eso en Colombia. La rama judicial debería pronunciarse al respecto. ¿Por qué dejan libres a los ladrones?», «Estuvo muy expuesto, claro. Triste que tengamos tan normalizado eso, pero, a esa hora estar debajo de un puente es difícil», fueron algunos de los comentarios.

Hasta el momento, las autoridades no reportan personas capturadas ni la presentación de una denuncia formal por este caso.