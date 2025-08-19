VIRAL: Niña hizo polémico comentario sobre Petro en plena Iglesia de Colombia y desató las risas de los presentes

En un momento ocurrido en una iglesia de Cartagena, una niña sorprendió a los asistentes al responder a una pregunta del sacerdote con un comentario que rápidamente se viralizó en redes sociales: “Lo que más divide a un país es Petro”.

La declaración, captada en video, desató una ovación entre los presentes, quienes aplaudieron la espontaneidad y contundencia de su respuesta.

Lo que dijo esta niña en una iglesia en Cartagena se debe hacer viral: “Qué más nos divide a un país: PETRO” 🔁👇 pic.twitter.com/Au6zBim6P1 — Mónica Saade (@MonicaSaadeX) August 19, 2025

El video del comentario de la niña sobre Petro, actual presidente de Colombia, comenzó a circular en plataformas como X (anteriormente Twitter) y TikTok, donde usuarios compartieron el momento con frases que destacaban la sinceridad y claridad de la niña.

Un usuario escribió «definitivamente los niños dicen la verdad», mientras que otra comentó: «Y están más al tanto de lo que nos imaginamos».

Sin embargo, otros internautas mostraron preocupación por la niña y las repercusiones que pudiera traer el polémico comentario sobre Petro.

«Que miedo, que no se vea la niña… esa gente es tan perversa que son capaces de hacerle algo» y «Dios mío que angustia… Toca tapar la cara de la niña. Me entró pánico porque ya sabemos cuál es el modus operandi del guerrillero», escribieron en la red social X.

Este incidente ha generado un debate que trascendió el ámbito religioso y se ha convertido en un fenómeno viral que refleja las tensiones políticas actuales en Colombia.