VIRAL: Madre venezolana terminó con un grillete electrónico tras buscar su pasaporte en migración

El caso de Sáymar Guerrero, una migrante venezolana en Estados Unidos, se ha viralizado en redes sociales, puesto que, de acuerdo a su denuncia, fue obligada a ponerse un grillete electrónico cuando fue a retirar su pasaporte.

La Casa Blanca endureció las normativas para permanecer en el país, poniendo en marcha deportaciones de migrantes documentados. Esto ha llevado a muchos venezolanos a optar por una salida voluntaria del país. Este es el caso de Guerrero.

La venezolana explicó en su perfil de TikTok que fue hasta la oficina de inmigración para retirar su pasaporte, un documento que necesita para regresar a Venezuela. Sin embargo, no esperaba lo que estaba por ocurrir.

«Vine a migración a buscar mi pasaporte y salí con un grillete puesto», relató Guerrero, visiblemente afectada. «Lo peor es que si no me lo dejaba poner, me dejaban detenida», acotó la migrante.

GUERRERO ESTABA CON SU BEBÉ

La venezolana aseguró que fue hasta la oficina con su bebé, quien nació en Estados Unidos. Sin embargo, los funcionarios migratorios no tomaron en cuenta la presencia del menor de edad y ratificaron la amenaza de detención.

«Les pregunté ¿por qué? y la respuesta fue que tengo que ir en ocho días a otra oficina y allí me van a explicar. Ni cuando entré hace tres años me colocaron grillete como hoy. Me siento horrible», acotó Guerrero.

La migrante afirmó que la oficina de migración no le ha podido dar respuesta sobre el paradero de su pasaporte. «Ni haciendo las cosas bien, se puede salir de este país», añadió Guerrero, quien insistió en abandonar el territorio por la vía legal.

Durante las últimas semanas, Estados Unidos ha deportado a cientos de migrantes venezolanos. Destacó especialmente el envío de más de 200 personas a El Salvador, tras ser acusados de pertenecer al Tren de Aragua.