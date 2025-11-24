VIRAL: La respuesta de la presidenta de México cuando le preguntaron si su gobierno compró la corona del Miss Universo

La presidente de México, Claudia Sheinbaum, se pronunció este lunes sobre el polémico triunfo de Fátima Bosch, la representante mexicana, en el Miss Universo, tras las acusaciones de corrupción en el concurso de belleza.

Bosch se convirtió el jueves en la cuarta mexicana en obtener la corona del Miss Universo. Sin embargo, las renuncias de parte del comité del jurado y denuncias de fraude en la elección de la ganadora empañaron los días posteriores al evento.

La polémica alcanzó tal magnitud que la mandataria Sheinbaum fue consultada al respecto durante la rueda de prensa diaria. Un periodista le preguntó si ella o «alguien de su gobierno compró el certamen».

«Qué cosa tan ridícula. Evidentemente, no, es falso», dijo Sheinbaum entre risas. «No hay que hacer caso de esas cosas y además de nuestra felicitación a la joven que ganó el certamen», acotó la mandataria.

SHEINBAUM DEFIENDE A BOSH

Durante los últimos años, han aumentado las críticas al Miss Universo y sus participantes. Ante este escenario, Sheinbaum defendió al concurso de belleza y destacó la actitud de la representante mexicana.

«Más allá de las críticas o cuestionamientos que pueda haber a certámenes de este tipo, ella, además de obtener su mérito, siempre levantó la voz en un momento en que intentaron minimizar y esto tiene mucho mérito», concluyó Sheinbaum.

El pasado viernes, Sheinbaum felicitó a Bosch por su victoria en el Miss Universo. «A mí me gustó de ella que levanta la voz cuando siente que hay una injusticia y eso es un ejemplo para todas y todos los mexicanos y para las mujeres», agregó.