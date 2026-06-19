VIRAL: La controversial crítica de Lula contra Neymar en pleno Mundial que encendió las redes sociales

La selección de Brasil ha sido blanco de críticas por su desempeño en el Mundial 2026 y en las eliminatorias previas. El propio presidente de ese país, Luiz Inácio Lula da Silva, hizo un comentario sobre el equipo y una de sus estrellas, Neymar, quien fue convocado con problemas físicos.

Lula encabezó este viernes un acto oficial en la ciudad de Belo Horizonte. En una de sus intervenciones, habló con un niño, a quien le preguntó cuál era su jugador favorito de la selección de Brasil.

«Neymar», dijo el pequeño, dejando clara la admiración por el atacante del Santo. Sin embargo, Lula lo contradijo de inmediato: «Neymar ni está jugando. Neymar es el primer convocado home office (teletrabajo) en el mundo. Un jugador de oficina».

🇧🇷 Lula da Silva dice que Neymar es el primer futbolista convocado en home office del mundo: “Es un jugador de oficina que juega desde casa. Lo vi ayer en internet”. Lula: “¿Quién es el mejor jugador que tiene Brasil ahora?”. Niño: “¡Neymar!”. Lula: “¡Neymar ni siquiera está… pic.twitter.com/hh6Mj8V5vp — Alerta Mundial (@AlertaMundoNews) June 19, 2026



Lula no se quedó corto con las críticas y señaló directamente a todo el plantel de Brasil para este Mundial. «En cualquier momento tendrán que crear una selección nacional con inteligencia artificial. Once Pelés», acotó.

LULA SOBRE LA SELECCIÓN DE BRASIL

Estas no son las primeras declaraciones de Lula sobre el desempeño de la selección de Brasil en este Mundial. Luego de que La Verdeamarela debutara con un empate 1-1 ante Marruecos, el presidente se pronunció en redes sociales.

Lula le pidió directamente al seleccionador de Brasil, el italiano Carlo Ancelotti, que oriente a sus jugadores en este Mundial. En tal sentido, instó a actuar con «alma» y «garra», a la vez que se mantiene el pensamiento en el «pueblo».

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A esto se sumó un comentario irónico tras la gran actuación de Lionel Messi en la victoria de Argentina frente a Argelia. «¿Cuál es el pronóstico de ustedes para el próximo partido de Brasil? (este viernes frente a Haití)… Yo estaba pensando en contratar a Messi para jugar en Brasil», aseveró Lula.

El desempeño de Brasil en su debut fue blanco de críticas, las cuales se enfocaron en el juego del equipo y sus capacidades para acercarse al arco rival. Mientras tanto, Neymar permanece con problemas físicos a la espera de una oportunidad de Ancelotti.