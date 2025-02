VIRAL: La carta de Isaac Newton donde predijo el año «del fin del mundo», no faltaría mucho

En los últimos días, una carta escrita por el renombrado científico Isaac Newton se ha vuelto viral en las redes sociales, causando asombro y debate entre los internautas.

En esta carta, Newton, conocido por sus contribuciones fundamentales a la física y las matemáticas, predice que el «fin del mundo» podría estar más cerca de lo que pensamos.

Esta revelación ha generado un intenso interés, no solo por el contenido de la carta, sino también por el contexto histórico y científico en el que fue escrita.

Newton calculó que el mundo alcanzaría su fin en 2060. Para ello, utilizó cifras como los 1260, 1290 y 2300 días mencionados en los libros bíblicos, pero con un enfoque poco convencional: no los entendió como días literales, sino como años.

Esta interpretación es crucial para entender la predicción que Newton dejó registrada en su carta de 1704.

Es importante destacar que, aunque Newton fue un científico brillante, sus métodos para predecir el fin del mundo no se basaron en datos empíricos ni en evidencia científica verificable.

En su carta, Newton escribió: “Y los días de las bestias de corta vida que se ponen por los años de los reinos vividos, el periodo de 1260 días, si se fecha desde la conquista completa de los 3 reyes 800 DC, terminará 2060 DC”.

Sin embargo, también advirtió que la fecha no era definitiva, señalando que el mundo podría no terminar en ese año exacto. “Puede que termine más tarde, pero no veo ninguna razón para que termine antes”, escribió.