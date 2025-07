VIRAL | La abuela que desafió las alertas en Perú para ver el tsunami con su nieto: «Nunca había visto uno»

Un terremoto de magnitud 8.7 en el este de Rusia puso en alerta a varios países colindantes con el océano Pacífico. Ante este escenario, las autoridades peruanas advirtieron de un posible tsunami en sus costas.

Miles de personas se alejaron de las costas peruanas, pero otros, al contrario, sintieron curiosidad por ver qué podía ocurrir en las playas. Este fue el caso de una abuela de la localidad de Chorrillos.

«Vi la televisión en la mañana y me alerté. Quería ver algo que nunca había visto; como un tsunami. También traigo a mi nieto para que lo vea y lo conozca», dijo la abuela desde el puerto de Chorrillos.

Al ser cuestionada por los riesgos de seguridad, la abuela consideró que las advertencias eran algo «preventivo». «No es de alto riesgo. Es lo que he escuchado. Que es como una previsión. Que no se sabe de cuántos metros van a llegar las olas», apuntó.

TSUNAMI EN PERÚ

Las autoridades peruanas emitieron en la noche del martes una alerta sobre un posible tsunami para la tarde de este 30 de julio. En ese sentido, cerró los 126 puertos del país y ordenó la evacuación de todas las playas.

Hasta la publicación de esta nota, no se han reportado grandes olas en las costas peruanas. Igualmente, los organismos de emergencias mantienen la alerta de evacuación y advierten que el riesgo de un tsunami sigue vigente.

De acuerdo al medio Infobae, decenas de personas se mantienen en el refugio de la Escuela Naval del Callao. Las autoridades pusieron a la disposición bolsos, ropa y alimentos en caso de inundaciones.

El mundo se mantiene atento a este tsunami que ha afectado la costa este de Rusia, Japón, Hawái y la costa oeste de Estados Unidos. También hay una advertencia para Ecuador, la costa oeste de Colombia, Chile y Perú.