VIRAL: Enorme cocodrilo causó pánico al irrumpir en la cocina de un lujoso hotel

Un enorme cocodrilo desató el pánico al irrumpir en la cocina del prestigioso Victoria Falls Hotel, en Zimbabue, sorprendiendo así al personal del establecimiento mientras se arrastraba por el área de la preparación de alimentos.

Las cámaras captaron el momento exacto en que el animal intentaba trepar con dificultad sobre la barra de la cocina. El depredador movía sus patas y balanceaba su pesado cuerpo en un esfuerzo por acceder al interior del mostrador de servicio.

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La persona encargada de registrar el video se acercó al animal mientras este arrastraba su torso y giraba la cabeza sobre la superficie metálica. La cercanía del camarógrafo con el cocodrilo aumentó la tensión entre los empleados presentes en el lugar.

Medios locales confirmaron que las autoridades especializadas acudieron al sitio para capturar al reptil tras el abrupto final de la grabación. Luego, las autoridades aseguraron la zona y lograron someter al animal sin que se produjeran ataques o heridos.

El equipo de rescate trasladó al cocodrilo hacia las orillas del río Zambezi para devolverlo a su hábitat natural el mismo día del incidente. Posteriormente, los responsables del hotel informaron que el suceso terminó sin daños materiales ni personas lesionadas.

¡No es broma!

Un enorme cocodrilo apareció caminando por la cocina de un hotel en Victoria Falls (Zimbabue) a las 4:45 de la mañana. Lo capturaron sin heridos y lo liberaron en el río el mismo día. ¿El room service más salvaje de la historia? pic.twitter.com/aQ8tEsbcBu — News Day Mundo (@NewsDayMundo) April 25, 2026

PORTAVOZ DEL HOTEL SE PRONUNCIÓ

Por su parte, el portavoz del hotel, Pride Khumbula, señaló que los huéspedes se emocionaron en un principio por esta sorpresiva visita. «La proximidad del lodge a la fauna no es accidental, sino intrínseca a su identidad y está situada en un paisaje protegido que celebra la convivencia en lugar de la separación», dijo.

«Es importante destacar que no es la primera vez que la fauna entra en la zona, y nuestro equipo experimentado está bien entrenado para responder de forma adecuada y eficaz en situaciones como la que ha ocurrido aquí. En Zimbabue la naturaleza no solo se observa, sino que se vive junto a ella en toda su belleza indómita. Es esta autenticidad y conexión íntima con el mundo natural lo que está en el corazón mismo del turismo zimbabuense», agregó.

Este espécimen era un cocodrilo del Nilo. Tales reptiles son los depredadores más grandes y temidos de África, y pueden alcanzar hasta seis metros de largo y pesar hasta una tonelada. Al año, matan en promedio a 1.100 personas.