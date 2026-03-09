VIRAL: Encontraron dos ejemplares del temido «pez del fin del mundo» en México, ¿Por qué está vinculado al mito del apocalipsis?

Una pareja de turistas estadounidenses tuvo un encuentro «de una probabilidad entre mil millones» con dos ejemplares del pez remo, conocido como «pez del fin del mundo».

Monica Pittenger y su hermana, Katie estaban en una playa de Cabo San Lucas, México, cuando vieron a los dos enormes peces remo llegando a la orilla. Estos animales, también conocidos como serpientes marinas, han sido mencionados en el folclore japonés como «peces del fin del mundo».

La antigua creencia advierte que cuando un pez del Juicio Final llega a la orilla, es una señal de advertencia de catástrofes inminentes, como terremotos o tsunamis.

La aparición de dos ejemplares a la vez se considera casi inaudito porque la especie vive en las profundidades del océano, generalmente a mayores a 3.000 pies, una de las partes menos exploradas del planeta. Además, alcanza hasta 11 metros de longitud y 200 kilogramos.

Al momento de quedar en la orilla, los dos peces todavía estaban vivos y se movían enérgicamente mientras los bañistas observaban intrigados. Pittenger registró en video cómo su hermana saltó para ayudar a los animales a regresar al agua antes de que murieran en la orilla.

Pittenger declaró al canal de YouTube We Love Animal: «Parecía sacado de una película de ficción. Nunca había visto nada igual». A medida que se acercaban, Pittenger dijo que se dieron cuenta de que era una criatura enorme, de otro mundo. Entonces, vieron a otra cerca, luchando igual que la primera, reseñó El Heraldo de México.

🇲🇽 | Dos enigmáticos y enormes “peces del fin del mundo” de aguas profundas aparecieron varados en la costa de Cabo San Lucas, México. Los peces remo se observan muy raramente y suelen vivir a unos 900 metros de profundidad. En el folclore japonés, su aparición en la superficie… pic.twitter.com/rZeXyYDwQR — Alerta Mundial (@AlertaMundoNews) March 9, 2026

Aunque ninguno parecía gravemente herido, estaban claramente en peligro y trataban desesperadamente de regresar a aguas más profundas.

«Mi hermana no soporta nada cuando siente dolor. Me lanza su teléfono, su bebida y su bolso. Me dice: ‘Aguanta esto’, y se lanza a por ello. Creo que mucha gente dudaba mucho porque nadie sabía realmente qué era», agregó.

Luego de que más bañistas se sumaron al rescate, lograron devolver a ambos ejemplares al mar, que desaparecieron en el agua rápidamente.

«Cuando nos dimos cuenta de lo raro que era, fue una experiencia genial, pero muy surrealista. Según nuestras investigaciones, ver dos era una probabilidad entre mil millones», explicó Pittenger.

LAS CURIOSIDADES DEL PEZ REMO

Según la organización Ocean Conservancy, estas son algunas de las curiosidades sobre este pez remo y por qué está vinculado al mito del apocalipsis.

1. El origen del nombre: Estos animales suelen ser asociados con las catástrofes naturales, especialmente los terremotos.

2. Su aparición: Fue visto antes de un gran terremoto en Japón registrado en 2011 que también generó un tsunami. Vale recordar que este terremoto y tsunami fue el que golpeó el reactor nuclear de la ciudad de Fukushima.

3. Flota verticalmente: El pez nada verticalmente y como es de color plateado le funciona como camuflaje, ya que utiliza los reflejos de la luz en el agua para evitar ser visto.

4. Vive en las profundidades y rara vez se les ve en la superficie. Solo aparecen cuando están enfermos, desorientados o moribundos, explica Ocean Conservancy.