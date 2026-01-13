VIRAL: El terrorífico momento que vivió una esquiadora cuando fue arrastrada por una avalancha, iba con su perro

Una mujer vivió momentos de terror luego de que una avalancha la arrastrara mientras esquiaba junto a su perro en la zona Cim de l’Hortell, en Andorra.

Ares Masip, la protagonista del video, contó que se trata de un sitio muy conocido por ella. En lo que va de año ha realizado ese descenso unas ocho veces. «De los últimos cinco días hoy era la tercera vez», explicó a través de su cuenta de Instagram.

«Esta mañana me he levantado, un poco con la cabeza nublada, bastante espesa y me daba pereza hacer actividad muy larga y compleja. Así que he ido a dar una vuelta corta para cansar a Cumbre y volver a casa», recordó.

«Todo esto ha sumado muchos factores que me han hecho pensar que era seguro. Y aquí es donde entra, lo que se conoce como trampa heurística, un sesgo mental que te hace simplificar la realidad y sobrevalorar la seguridad cuando, objetivamente, el riesgo está ahí: lugar conocido, supuesto riesgo bajo, repetición reciente, objetivo poco ambicioso. No es que las condiciones fueran seguras, es que parecían seguras», destacó.

Muchos usuarios en redes sociales destacaron la manera de actuar de su perrito, quien en todo momento, mientras la avalancha la arrastraba, la seguía de cerca.

«Hoy se ha quedado en un susto y en una buena lección a nivel personal. Si a alguien le sirve para no bajar la guardia en un sitio ‘de confianza’, ¡ya estará bien!», concluyó.