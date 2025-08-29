VIRAL: El impresionante momento en que se estrelló un F-16 en Polonia, el piloto falleció

Un avión de combate F-16 se estrelló en la tarde de este jueves en la localidad de Radom, en el centro de Polonia, y el piloto de la aeronave murió en el accidente. Las imágenes del siniestro impactaron a miles de personas.

Los hechos ocurrieron durante los entrenamientos para la exhibición militar AirSHOW Radom 2025, en el aeropuerto de Sadków. El avión pasaba por una fase de preparación para las principales exhibiciones.

En el video del accidente se aprecia que el avión estaba realizando una maniobra acrobática cuando impactó la pista del aeropuerto. De inmediato se desató una gran bola de fuego y se pudo escuchar una fuerte explosión.

«Tragedia en Radom, durante los preparativos para la exhibición aérea, un F-16 se ha estrellado. Lamentablemente, el piloto ha fallecido», dijo Adam Szlapka, portavoz del gobierno polaco.

¿QUÉ OCURRIÓ CON EL AVIÓN ?

La Fuerza Aérea de Polonia precisó que no hubo víctimas en tierra; el único fallecido fue el piloto del avión. Decenas de personas estaban viendo las prácticas, pero se encontraban lejos de la pista.

El ministro de Defensa, Władysław Kosiniak-Kamysz, anunció el comienzo de una investigación para determinar qué ocurrió con el accidente. Hasta el momento, no hay una hipótesis sobre la causa del accidente.

Polonia cuenta con 48 F-16 y, hace apenas una semana, se firmó un contrato para modernizar la flota. Sin embargo, lo ocurrido este jueves generó preocupación sobre las capacidades operativas de los cazas.