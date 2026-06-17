VIRAL: El dramático video de un conductor que atropelló y arrastró a mujer que intentaba impedir que se fugara

Un video captado por cámaras de seguridad mostró el momento en que una mujer fue atropellada y arrastrada en plena vía pública de Tehuacán, en el estado de Puebla (México), luego de intentar impedir la fuga de un conductor.

De acuerdo con medios locales, todo comenzó cuando la mujer, una repartidora por aplicación, fue impactada por la camioneta de color negro «de forma repentina».

Tras el choque, la mujer descendió de su vehículo para reclamar los daños y confrontar al conductor. Este en lugar de detenerse, intentó huir del lugar.

En un intento por evitar la fuga, la repartidora se colocó frente a la camioneta, pero el conductor no frenó y arrancó nuevamente, llevándola sobre la parte frontal mientras avanzaba por la avenida.

La situación escaló rápidamente cuando la víctima, al no poder apartarse, terminó gritando desesperandamente auxilio, al ser embestida y arrojada al pavimento.

Tras el atropello, el conductor huyó a toda velocidad mientras la mujer quedó tendida en el suelo. Posteriormente, paramédicos acudieron al sitio para brindarle atención médica. Sin embargo, la afectada decidió que no la trasladaran a un hospital.

Un sujeto embistió con su camioneta a una mujer repartidora en en el municipio de Tehuacan entre C. 24 Sur & Calz. Adolfo López Mateos, para finalmente pasarle encima y darse a la fuga. #Tehuacan #repartidora #camioneta pic.twitter.com/IGv9Bl69oK — RevistaPuebla (@revista_puebla) June 16, 2026

INVESTIGAN EL CASO

Se desconoce si la víctima presentó una denuncia formal ante las autoridades competentes, aunque las investigaciones continúan para esclarecer los hechos y determinar las responsabilidades correspondientes.

Las autoridades locales informaron que ya se realizan labores para ubicar al responsable, analizando placas del vehículo y material de cámaras de seguridad.

El caso será investigado como un posible delito de «lesiones dolosas o incluso homicidio doloso en grado de tentativa». Esto, dependiendo de la valoración de los hechos y las consecuencias médicas de la víctima.

En Puebla, provocar lesiones dolosas pueden incluir de seis meses a 10 años en prisión, si las heridas provocan una incapacidad permanente en la víctima.