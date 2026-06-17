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VIRAL: El dramático video de un conductor que atropelló y arrastró a mujer que intentaba impedir que se fugara

Luis Alfredo Ledezma
Luis Alfredo Ledezma
3 Min de Lectura
El conductor habría chocado el auto de la mujer antes de atropellarla en Tehuacán, Puebla / Captura de video

Un video captado por cámaras de seguridad mostró el momento en que una mujer fue atropellada y arrastrada en plena vía pública de Tehuacán, en el estado de Puebla (México), luego de intentar impedir la fuga de un conductor.  

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De acuerdo con medios locales, todo comenzó cuando la mujer, una repartidora por aplicación, fue impactada por la camioneta de color negro «de forma repentina». 

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Tras el choque, la mujer descendió de su vehículo para reclamar los daños y confrontar al conductor. Este en lugar de detenerse, intentó huir del lugar. 

En un intento por evitar la fuga, la repartidora se colocó frente a la camioneta, pero el conductor no frenó y arrancó nuevamente, llevándola sobre la parte frontal mientras avanzaba por la avenida.  

La situación escaló rápidamente cuando la víctima, al no poder apartarse, terminó gritando desesperandamente auxilio, al ser embestida y arrojada al pavimento. 

Tras el atropello, el conductor huyó a toda velocidad mientras la mujer quedó tendida en el suelo. Posteriormente, paramédicos acudieron al sitio para brindarle atención médica. Sin embargo, la afectada decidió que no la trasladaran a un hospital.  

INVESTIGAN EL CASO 

Se desconoce si la víctima presentó una denuncia formal ante las autoridades competentes, aunque las investigaciones continúan para esclarecer los hechos y determinar las responsabilidades correspondientes. 

Las autoridades locales informaron que ya se realizan labores para ubicar al responsable, analizando placas del vehículo y material de cámaras de seguridad.  

El caso será investigado como un posible delito de «lesiones dolosas o incluso homicidio doloso en grado de tentativa». Esto, dependiendo de la valoración de los hechos y las consecuencias médicas de la víctima. 

En Puebla, provocar lesiones dolosas pueden incluir de seis meses a 10 años en prisión, si las heridas provocan una incapacidad permanente en la víctima. 

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