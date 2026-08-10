Viral: Colombianos evacuaron rápidamente los edificios porque «se acordaron de lo que pasó en Venezuela»

Un ciudadano colombiano confesó que apenas inició el terremoto pensó en la tragedia de Venezuela y evacuó rápidamente el sitio donde se encontraba. Sin embargo, para su sorpresa, la mayoría de las personas reaccionaron igual.

«Creo que todo el mundo pensó lo mismo acá en Bogotá. Acaba de temblar y antes cuando temblaba o había un simulacro la gente decía ‘ya va a pasar el temblor’ y se quedaban esperando. Pero creo que el pensar común de todos esta vez fue Venezuela, evacuemos», comentó Daniel Cabrera a través de sus redes sociales.

«Yo nunca había visto una evacuación tan grande. Todo el mundo salió de los edificios. Gracias a Dios no sucedió nada mayor, pero lo que debieron haber vivido los venezolanos debió haber sido durísimo. Que pesadilla, los queremos mucho hermanos», acotó.

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Aunque en Bogotá los daños no fueron de consideración, lamentablemente en otras zonas de Colombia colapsaron varios edificios y hubo víctimas que lamentar.

De acuerdo con los últimos reportes hasta ahora se habrían confirmado más de 25 personas fallecidas entre Pereira, Manizales y Buenaventura.

Además, se habría reportado que solo en Cali colapsaron 25 estructuras, donde habría personas atrapadas bajo los escombros.