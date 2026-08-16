VIRAL: Colombianos agradecen colaboración de los venezolanos tras el terremoto del 10Ago

A través de las redes sociales circulan videos de colombianos que agradecen por la colaboración que desde Venezuela se está enviado a los afectados por el terremoto del 10 de agosto, en el país vecino.

Y es que los protagonistas de los videos destacan que los venezolanos, a pesar de que hace casi dos meses también fueron golpeados por el doble terremoto, que afectó principalmente a la Guaira, están enviando ayuda.

La hermandad entre ambos países sale a relucir en estos clips, donde los vecinos colombianos dicen: “Gracias Venezuela.

Otros más entusiastas señalan: “Ojalá hubiera nacido venezolano para tener siete estrellas” en la bandera.

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Los comentarios a los posts también se expresa el agradecimiento de los vecinos. “Vida, déjame ser tan berraco como un venezolano”, dijo un usuario.

Tampoco faltan las expresiones de venezolanos destacando en ambos pueblos saldrán adelante: “Un solo corazón, adelante, hermanos, saldremos todos de esto”, expresó otro internauta.

“Eso es amor… Venezuela con el 1% de batería y nos apoyan con tanta fuerza”, destacó alguien más.