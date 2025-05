VIRAL: Alcalde peruano rendía cuentas a la comunidad y un vecino molesto le tiró un balde de orina

Un alcalde de Perú sufrió un inusual ataque por parte de un ciudadano descontento, cuando en pleno debate con las personas lo bañaron con un balde repleto de orina.

Los hechos ocurrieron específicamente en el distrito de Andamarca, provincia de Concepción, en la región Junín. El alcalde Julio Cotera Avellaneda había arribado al lugar con el objetivo de exponer los avances y obras por parte del gobierno local.

No obstante, no pasó mucho tiempo antes de que las personas le e empezaran a hacer diferentes reclamos, hasta que la situación se salió de control. En la grabación se observa cómo un comunero explica una serie de inconvenientes, aparentemente vinculados a reclamos previos no atendidos, para luego tomar el balde y dirigirse con firmeza hacia la autoridad edil.

“Cuando uno reclama o hace algo, le manda a la m*erda, públicamente. Maltratado”, le indicó el ciudadano al burgomaestre en medio de la audiencia. Tras bañar al alcalde de orina varias personas aplaudieron, aunque otras reprocharon al agresor.

Según medios locales, la tensión venía acumulándose desde los primeros minutos del informe de gestión presentado por Cotera, a quien la población acusa de incumplir varias promesas realizadas durante su campaña.

🇵🇪 | Un vecino indignado le lanzó un balde lleno de orina al alcalde Julio Cotera, del distrito de Andamarca, provincia de Concepción, Junín, en Perú.

El incidente obligó al alcalde y a los regidores a abandonar el recinto.

Julio Cotera Avellaneda, de 64 años, ejerce actualmente el cargo de alcalde del distrito de Andamarca. Es militante del partido Perú Libre, la agrupación política que llevó a Pedro Castillo a la presidencia del país.