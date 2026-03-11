VIDEOS: María Corina Machado fue recibida por el nuevo presidente de Chile en su residencia, también se reunió con el rey de España

La líder de la oposición venezolana, María Corina Machado, fue recibida este miércoles por el nuevo presidente de Chile, José Antonio Kast, en su residencia oficial, apenas horas después de juramentarse como mandatario del país sudamericano.

Machado, ganadora del Premio Nobel de la Paz, fue una de las invitadas a la toma de posesión de Kast. Tras estar presente en el cambio de mando en el Congreso de Chile, se desplazó al palacio presidencial Cerro Castillo.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Vente Venezuela (@ventevenezuela)



Kast recibió a varios de los invitados en la residencial oficial del presidente de Chile. Machado pasó por una alfombra roja, dio la mano al mandatario chileno y abrazó a la primera dama, María Pía Adriasola.

María Corina Machado llegando a Cerro Castillo para el primer encuentro con el presidente José Antonio Kast pic.twitter.com/TWFE3f4hr9 — Francia Romero (@fraanciakrv) March 11, 2026



ENCUENTROS DE MACHADO

Machado también estuvo presente más temprano en el Congreso de Chile, en donde el expresidente Gabriel Boric entregó el bastón de mando a Kast, quien declaró un «gobierno de emergencia» tras tomar el poder.

La presencia de Machado en la juramentación no pasó desapercibida. La opositora saludó a los presidentes de Argentina, Javier Milei; Panamá, José Raúl Mulino; y Costa Rica, Rodrigo Chaves, además de la exmandataria boliviana, Jeanine Áñez.

«Imagínense lo que se siente para un venezolano vivir un acto democrático de esta relevancia y significado como es la transmisión de mando (…) Para un venezolano es muy emocionante», agregó Machado.

La opositora y su equipo también tuvieron la oportunidad de reunirse con el rey de España, Felipe VI. «Es un convencido promotor de la unión de Iberoamérica y de sus lazos históricos y culturales», dijo Machado en sus redes sociales.

De igual forma, Machado intercambió unas palabras con el senador brasileño Flavio Bolsonaro, hijo del expresidente de Brasil, Jair Bolsonaro. Se comprometieron a ayudar a que sus países tengan «justicia y democracia».

🚨 | Flavio Bolsonaro, candidato presidencial de la derecha en Brasil e hijo del expresidente Jair le dice a María Corina Machado: “Eres una gran inspiración para nosotros”. pic.twitter.com/AFOsxgwDol — Orlando Avendaño (@OrlvndoA) March 11, 2026



Machado tendrá una apretada agenda en Chile, en donde recibirá el jueves las llaves de la ciudad de Santiago y estará presente en varias actividades. Asimismo, está pautado un encuentro con la comunidad venezolana en el centro de la capital.